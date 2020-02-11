Команда Адгура Ардзинба определилась с кандидатом в вице-президенты

Претендовать на должность вице-президента будет директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Директор Института гуманитарных исследований Арда Ашуба будет баллотироваться в качестве кандидата в вице-президенты от команды Адгура Ардзинба. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе кандидата в президенты.

Инициативная группа по выдвижению Адгура Ардзинба в качестве кандидата в президенты зарегистрировалась в Центральной избирательной комиссии Абхазии 6 февраля. 11 февраля группа представила в ЦИК необходимые документы и подписные листы.

Арда Ашуба родился в 1971 году в селе Гуада Очамчырского района. В 1996 году окончил филологический факультет Абхазского государственного университета, а в 2002 году аспирантуру Адыгейского государственного университета, получив степень кандидата филологических наук.

С 2003 по 2004 годы Ашуба возглавлял Государственный фонд развития абхазского языка. С 2005 по 2011 годы работал заведующим лабораторией фольклора АбИГИ, в 2011 году был назначен заместителем директора.

С 2011 по 2012 годы был министром образования Абхазии. С 2015 по 2017 годы был деканом филологического факультета АГУ. В 2017 году был избран директором Абхазского института гуманитарных исследований.

24 января Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала политическую партию "Акзаара" для выдвижения кандидата в президенты Леонида Дзапшба. 28 января в ЦИКе зарегистрировалась инициативная группа по выдвижению в качестве кандидата Аслана Бжания, а 1 февраля – инициативная группа по выдвижению исполняющего обязанности главы администрации Сухума Кана Кварчия.

11 февраля "Акзаара" официально выдвинула в качестве кандидата в президенты лидера партии Леонида Дзапшба, кандидатом в вице-президенты стал Виктор Хашба.

В этот же день Кан Кварчия заявил о том, что отказывается участвовать в выборах президента и подчеркнул, что не будет поддерживать никого из кандидатов.

Выдвижение кандидатов на пост президента республики началось 22 января и должно завершиться сегодня, 11 февраля.

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