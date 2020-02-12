В деле о стрельбе на набережной Сухума появился новый подозреваемый

По делу о стрельбе на набережной Махаджиров, в результате которой были убиты Астамур Шамба, Алхас Авидзба и Доминика Акиртава, суд ранее арестовал трех человек.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Установлен еще один причастный к стрельбе на набережной Сухума в ноябре прошлого года, в результате которой были убиты Астамур Шамба, Алхас Авидзба и Доминика Акиртава, сообщает Генеральная прокуратура Абхазии.

В розыск объявлен уроженец села Арасадзыхь Очамчырского района и житель Сухума Бганба Беслан Тотович 1982 года рождения. Соответствующее постановление отправлено следственным управлением Генпрокуратуры в МВД республики.

Бганба подозревается в совершении убийства двух и более лиц общеопасным способом, совершенным группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия.

В декабре прошлого года прокуратура Сухума также объявила в розыск по подозрению в причастности к стрельбе на набережной уроженца Ткуарчала Эрика Чкадуа. Всего на сегодняшний день по этому делу арестованы судом три человека - Аслан Блабба, Дато Ахалая и Демур Ахалая.

Группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо" на набережной Махаджиров в центре Сухума 22 ноября 2019 года. В результате погибли Астамур Шамба и Алхас Авидзба, также спустя 12 дней в больнице умерла еще одна пострадавшая - сотрудница "Сан-Ремо" Доминика Акиртава. Еще два человека получили легкие ранения во время стрельбы на набережной.

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