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Театральная неделя: афиша Абхазии с 17 по 23 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200216/1029470741/Teatralnaya-nedelya-afisha-Abkhazii-s-17-po-23-fevralya.html

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий со 17 по 23 февраля.

Историческая драма "Последний из ушедших" в Молодежном театре, детская сказка "Щелкунчик" в Абхазском драмтеатре, комедия "Оскар" в РУСДРАМе и многое другое –  в афише Sputnik Абхазия.

Сария Кварацхелия, Sputnik. 

Русский театр драмы имени Искандера

18 февраля в 19:00 в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера вновь покажут спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Островского. Режиссер-постановщик Алексей Размахов.

Предпремьерный показ спектакля На всякого мудреца довольно простоты в РУСДРАМе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Предпремьерный показ спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" в РУСДРАМе

21 февраля в 19:00 покажут премьерный спектакль "Оскар" режиссера Сергея Ефремова. Французская комедия – это ответ на все то неприятное, что с нами происходит. Главный лейтмотив спектакля – это то, что все-таки жизнь прекрасна и нужно любить друг друга и радоваться.

Сухум, проспект Леона, 8.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Предпремьерный показ спектакля "Оскар"

Абхазский Государственный театр имени Самсона Чанба

18 февраля в 19:00 состоится спектакль "Щелкунчик" режиссера Гудисы Тодуа. Изначально этот спектакль готовился, как новогодний. Но позже его решили включить в репертуар театра.

20 февраля в 17:00 состоится салон "Витраж", в котором актеры театра рассказывают о своей жизни, ролях и курьезных случаях.

21 февраля в 19:00 – "Берег неба" мотивам произведений Тонино Гуэрры. Драматическая история о жизни заброшенной итальянской Кантозы в первой половине XX века. Режиссер – Валерий Кове.

Сухум, ул. Пушкина, 1.

Абхазский Государственный молодежный театр

19 февраля в 18:30 – "Последний из ушедших" по одноименному роману писателя Баграта Шинкуба. Историко-философский роман "Последний из ушедших" рассказывает о трагической судьбе убыхов, вынужденных покинуть свою родину во время Кавказской войны. Режиссер Алиас Авидзба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера спектакля "Последний из ушедших"

Сухум, ул. Пушкина, 1.

 

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