Новый рекорд: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за январь

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в январе 2020 года сотрудники ГАИ Абхазии составили 2533 протокола за различные нарушения ПДД на дорогах республики.

Минимальный рекорд оштрафованных за управление автомобилем в нетрезвом состоянии на дорогах Абхазии был зафиксирован в ноябре 2019 года, тогда "попались" 119 водителей. В январе 2020 года этот рекорд был побит, инспекторы республики выписали всего 110 протоколов за езду подшофе, и двое граждан подверглись административному аресту сроком на 15 суток за употребление наркотических веществ.

Sputnik

Январь 2020 года для Абхазии выдался "жарким" в политическом плане и относительно спокойным, если рассматривать его в контексте "пьяной" дорожной статистики. На этот раз начнем с анализа "нетрезвого" календаря.

С 1 по 8 января сотрудники ГАИ республики оштрафовали 52 подвыпивших водителя. С 9 по 14 января – три протокола за то же нарушение. Пик выпал на первые три дня месяца, когда санкциям подверглись 25 автолюбителей. К концу месяца наблюдался спад.

© Sputnik Леон Гуния "Пьяная" статистика за январь 2020 года

С 30 водителями подшофе в лидеры списка на этот раз выбилась Гудаута, отодвинув на вторую строчку столицу Абхазии, которая редко кому-то уступает в нашем "рейтинге". Отставание Сухума составило пять пунктов.

На третьей позиции разместился Гулрыпш, что не совсем для него характерно. Чаще всего этот район республики не поднимался выше четвертой или пятой строчки. За Гулрыпшем расположилась Гагра, где в январе "поймались" 17 выпивших водителей.

В Ткуарчалском районе снова по "нулям", что делает его самым "трезвым" районом страны.

В возрастной категории "золото" на этот раз досталось водителям от 25 до 30 лет. "Серебро" за автолюбителями в возрасте от 30 до 35 лет, а "бронзу" разделили между собой водители в возрасте от 35 до 40 лет и старше 50 лет.

© Sputnik Леон Гуния "Пьяная" статистика за январь 2020 года

Несовершеннолетних, да еще и нетрезвых, "лихачей" в январе не было. Самым молодым нарушителем оказался 18-летний водитель "навеселе", а самому взрослому было 72 года.

© Sputnik Леон Гуния "Пьяная" статистика за январь 2020 года "Пьяная" статистика за январь 2020 года

Представительниц прекрасной половины человечества, на которых составили протокол за нетрезвое управление автомобилем, в прошлом месяце не было. Для сравнения - в декабре их было четыре.

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