Генпрокуратура Абхазии возобновила дело против экс-главы Сбербанка

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. И.о. начальника Следственного управления Генпрокуратуры Абхазии отменил постановление о приостановлении уголовного дела в отношении экс-председателя Сбербанка Тимура Бганба. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело было приостановлено 28 апреля 2019 года после того, как были совершены все следственные мероприятия, Бганба был объявлен в розыск на территории Абхазии (3 июля 2018 года) и заочно арестован (9 октября 2018 года). Возобновлено дело 17 февраля 2020 года.
Экс-глава Сбербанка обвиняется в том, что заключил от имени кредитной организации договор о предоставлении невыгодного для банка кредита в сумме один миллион 959 тысяч долларов США с ООО "Сухумский деревообрабатывающий завод "Апсны", которое заведомо было не способно возвратить полученные в кредит деньги в установленный срок.
Основанием возобновления расследования уголовного дела послужило нарушение процедуры объявления Бганба в международный розыск, а также отсутствие в материалах уголовного дела данных об отправке в международный отдел Генпрокуратуры России пакета документов, необходимых для задержания лица, находящегося на территории РФ.
Международным отделом Генеральной прокуратуры Абхазии 18 февраля 2020 года направлен в Генпрокуратуру России пакет документов, необходимый для задержания бывшего главы Сбербанка.
Отмечается, что одновременно с расследованием уголовного дела, возбужденного 30 января 2018 года, Следственным управлением Генпрокуратуры проводится проверка сообщения о преступлении по обращению действующего председателя Сбербанка Абхазии Роберта Агрба, поступившего в органы прокуратуры 17 января 2020 года. Агрба проинформировал правоохранительные органы о факте хищения около 730 миллионов рублей со счетов Сбербанка республики еще в начале 2018 года.
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