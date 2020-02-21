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От Сочи до Красноярска: как карты АПРА World покоряют города России

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200221/1029502408/Ot-Sochi-do-Krasnoyarska-kak-karty-APRA-World-pokoryayut-goroda-Rossii.html

С октября 2019 года по настоящее время банками-участниками Национальной платежной системы "АПРА" было выпущено около 27 тысяч карт АПРА World.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Держатели банковских карт АПРА World совершили операции в 59 городах России. Об этом сообщается на сайте Национального Банка Абхазии.

Всего с октября 2019 года по настоящее время была совершена 1601 операция по картам АПРА World за пределами Абхазии на сумму 3 951 474 рубля.

География использования АПРА World охватила такие города, как Санкт-Петербург, Ставрополь, Новосибирск, Дербент, Ростов-на-Дону, Нальчик, Черкесск, Екатеринбург, Грозный. Красноярск оказался самым удаленным от Абхазии городом, в котором использовали карты "АПРА".

Самым популярным городом у держателей карт абхазской платежной системы стал Сочи, в котором было совершено 51,8% всех зарубежных операций с картами АПРА World.

Вторая в списке по популярности - Москва, в ней было совершено 14,6% транзакций.

В Краснодаре совершалось 4,1% операций.

Большая часть транзакций пришлась на оплату товаров и услуг - 70,8% и 29,2% составили операции по снятию наличных.

© Sputnik / Гуния Леон
Держатели банковских карт АПРА World совершили операции в 59 городах России

В июне 2019 года абхазская платежная система "АПРА" начала обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир", с октября картой "АПРА" можно расплачиваться в России, а также в любой точке, в которой обслуживаются карты "Мир".

В 2020 году Национальный Банк Республики Абхазия продолжит работу по расширению географии приема карт "АПРА"; в зону покрытия национальных карт будут включены еще ряд стран.  

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