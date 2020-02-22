"Дом Москвы" в Сухуме сделал подарок храму российской военной базы в Абхазии

Храм святителя и чудотворца Николая Угодника функционирует на территории 7-ой российской военной базы в Абхазии с 2018 года.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Международный культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме подарил Домовому храму святителя и чудотворца Николая Угодника церковную утварь и церковную литературу на 143,1 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба "Дома Москвы".

Храм на территории военной базы был открыт в апреле 2018 года.

Как сообщает пресс-служба культурно-делового центра, оказать помощь получилось благодаря тому, что в 2020 году в рамках реализации программы правительства Москвы по оказанию помощи приходам Русской Православной Церкви за рубежом, Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы была выделена финансовая помощь.

© Foto / Международный культурно-деловой центр «Дом Москвы» «Дом Москвы» в Сухуме подарил храму 7-й военной базы церковную утварь

Между Абхазией и Россией 17 февраля 2010 года было подписано Соглашение "Об объединенной российской военной базе", в соответствии с которым на территории Абхазии находятся российские военнослужащие 7-ой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы.

Общее число дислоцированных в Абхазии российских войск достигает четырех тысяч человек.

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