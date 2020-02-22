"Дом Москвы" в Сухуме сделал подарок храму российской военной базы в Абхазии

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Международный культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме подарил Домовому храму святителя и чудотворца Николая Угодника церковную утварь и церковную литературу на 143,1 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба "Дома Москвы".
Храм на территории военной базы был открыт в апреле 2018 года.
Как сообщает пресс-служба культурно-делового центра, оказать помощь получилось благодаря тому, что в 2020 году в рамках реализации программы правительства Москвы по оказанию помощи приходам Русской Православной Церкви за рубежом, Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы была выделена финансовая помощь.
Между Абхазией и Россией 17 февраля 2010 года было подписано Соглашение "Об объединенной российской военной базе", в соответствии с которым на территории Абхазии находятся российские военнослужащие 7-ой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы.
Общее число дислоцированных в Абхазии российских войск достигает четырех тысяч человек.
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