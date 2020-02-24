В шаге от приговора: материалы по делу Дочия и Озган зачитали в суде Абхазии

Суд под председательством судьи Мимозы Цушба 13 июня прошлого года приступил к рассмотрению уголовного дела по факту похищения Ирины Дочия и убийства Дмитрия Озган.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Часть материалов уголовного дела о похищении секретаря политсовета партии "Единая Абхазия" Ирины Дочия и убийстве жителя Гудауты Дмитрия Озган зачитали в Верховного суде Абхазии в понедельник 24 февраля.

Судья Мимоза Цушба в течение семи часов с короткими перерывами зачитала большую часть материалов уголовного дела, состоящего из 180 страниц. В этих материалах содержится версия следствия об обстоятельствах похищения Дочия и убийства Озган, а также показания всех свидетелей и участников процесса.

Сторона обвинения настаивает на том, что похищение совершили с целью вымогательства полутора миллионов евро. Однако, согласно версии следствия, один из похитителей - Геннадий Блаб - отпустил Дочия, заручившись обещанием, что взамен она выплатит два миллиона рублей.

В суде из четырех подсудимых присутствовали трое - Алхас Дзидзария, Арден Чантурия и Джумбер Авидзба. На слушания пришли члены их семей и близкие родственники, которые периодически эмоционально высказывали возмущения о ходе и продолжительности процесса, обвиняли правоохранительные органы в том, что они допустили убийство подозреваемого Астамура Дзидзария в следственном изоляторе.

Судья Цушба назначила продолжение судебного слушания на вторник 25 февраля. Возможно, в этот день будет оглашен приговор подсудимым.

Похищение и убийство

Ирина Дочия была похищена в июле 2016 года. Ее схватили у дома двое мужчин в масках, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. В течение следующих 44 дней ее удерживали в нескольких разных местах. По версии следствия, все это время она находилась в частных домовладениях семьи Джения в Ачандаре и семьи Авидзба в селе Куланырхуа.

Подсудимыми в деле о похищении проходят Алхас Дзидзария, Геннадий Блаб, Арден Чантурия, Джумбер Авидзба. Еще одним предполагаемым соучастником похищения был Дмитрий Озган. Но в ноябре 2017 года он был убит. В причастности к убийству Озган обвиняют Алхаса Дзидзария. Мотивом преступления, по мнению прокуроров, стал отказ Озган делить выкуп за Ирину Дочия.

4 февраля 2020 года Астамур Дзидзария был убит в СИЗО в поселка Дранда. Прокуратура Гулрыпшского района проводит расследование по этому факту, в том числе в отношении должностных лиц следственного изолятора.

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