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ЦИК

ЦИК распределил эфир между кандидатами в президенты Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента Абхазии - 2020 (46)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200224/1029519094/TsIK-raspredelil-efir-mezhdu-kandidatami-v-prezidenty-Abkhazii.html

В рамках предвыборной кампании каждый из кандидатов даст несколько интервью и одну пресс-конференцию. За несколько дней до выборов должны состояться теледебаты.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Абхазии прошла жеребьевка эфирного времени, которое будет предоставляться кандидатам в президенты и вице-президенты на государственном телевидении. 

В рамках предвыборной кампании предусмотрены несколько форматов. В эфире будут показаны часовые пресс-конференции кандидатов в президенты и вице-президенты. Кроме того, каждый претендент на должность президента и вице-президента даст по два 40-минутных интервью. АГТРК также покажет фильмы о претендентах на президентское кресло хронометражем 40 минут каждый. 

Интервью с кандидатом в вице-президенты: 

  • 26 февраля, 5 марта - Виктор Хашба.
  • 27 февраля, 7 марта - Бадра Гунба. 
  • 28 февраля, 6 марта - Арда Ашуба. 

Интервью с кандидатом в президенты: 

  • 2 марта, 10 марта - Аслан Бжания.
  • 3 марта, 9 марта - Адгур Ардзинба.
  • 4 марта, 11 марта - Леонид Дзапшба.

Фильмы о кандидатах в президенты: 

  • 12 марта - Аслан Бжания.
  • 13 марта - Адгур Ардзинба.
  • 14 марта - Леонид Дзапшба.

Совместные пресс-конференции кандидатов в президенты и вице-президенты:

  • 16 марта - Адгур Ардзинба и Арда Ашуба.
  • 17 марта - Аслан Бжания И Бадра Гунба.
  • 18 марта - Леонид Дзапшба и Виктор Хашба.

Теледебаты кандидатов в президенты назначены на 20 марта 2020 года. Они продлятся два часа. 

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

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Темы:
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