ЦИК распределил эфир между кандидатами в президенты Абхазии

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Абхазии прошла жеребьевка эфирного времени, которое будет предоставляться кандидатам в президенты и вице-президенты на государственном телевидении.
В рамках предвыборной кампании предусмотрены несколько форматов. В эфире будут показаны часовые пресс-конференции кандидатов в президенты и вице-президенты. Кроме того, каждый претендент на должность президента и вице-президента даст по два 40-минутных интервью. АГТРК также покажет фильмы о претендентах на президентское кресло хронометражем 40 минут каждый.
Интервью с кандидатом в вице-президенты:
- 26 февраля, 5 марта - Виктор Хашба.
- 27 февраля, 7 марта - Бадра Гунба.
- 28 февраля, 6 марта - Арда Ашуба.
Интервью с кандидатом в президенты:
- 2 марта, 10 марта - Аслан Бжания.
- 3 марта, 9 марта - Адгур Ардзинба.
- 4 марта, 11 марта - Леонид Дзапшба.
Фильмы о кандидатах в президенты:
- 12 марта - Аслан Бжания.
- 13 марта - Адгур Ардзинба.
- 14 марта - Леонид Дзапшба.
Совместные пресс-конференции кандидатов в президенты и вице-президенты:
- 16 марта - Адгур Ардзинба и Арда Ашуба.
- 17 марта - Аслан Бжания И Бадра Гунба.
- 18 марта - Леонид Дзапшба и Виктор Хашба.
Теледебаты кандидатов в президенты назначены на 20 марта 2020 года. Они продлятся два часа.
Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.
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