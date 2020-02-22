Финишная прямая: месяц до выборов президента Абхазии

До новых выборов президента Республики Абхазия, которые состоятся 22 марта 2020 года, остался один месяц.

О том, с чем Абхазия подходит к выборам 2020, из кого страна будет выбирать своего лидера, кто и кого поддержал, а также почему история прошедших выборов с неоднозначной трактовкой правил подсчета голосов может повториться, читайте в материале Sputnik.

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Претенденты

На пост главы Абхазии претендуют не девять кандидатов, как это было в августе 2019 года, а трое. Возможно, небольшое количество претендентов на высшую должность в государстве облегчит задачу, стоящую перед избирателями, и позволит избежать второго тура, но это далеко не факт.

Выдвижение кандидатов в президенты началось 22 января. В ЦИК зарегистрировались три инициативные группы, выдвигающие Аслана Бжания, Адгура Ардзинба и Кана Кварчия, а также политическая партия "Акзаара", выдвигающая своего председателя Леонида Дзапшба. Однако в последний день выдвижения кандидатов, 11 февраля, Кварчия отказался от предвыборной гонки и заявил о своем нейтралитете.

Кан Кварчия не будет поддерживать никого из кандидатов в президенты>>

В итоге, 17 февраля ЦИК Абхазии объявил о регистрации трех кандидатов на пост главы республики: 38-летнего вице-премьера, министра экономики Адгура Ардзинба, депутата парламента, 56-летнего лидера "Блока оппозиционных сил" Аслана Бжания и бывшего министра внутренних дел 59-летнего Леонида Дзяпшба. Каждый из них, согласно закону, идет на выборы в тандеме с кандидатами на пост вице-президента республики.

Правой рукой Адгура Ардзинба стал 48-летний ученый, директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба.

Аслана Бжания поддержал 38-летний бывший министр культуры Абхазии, ныне предприниматель Бадра Гунба.

Леонид Дзяпшба идет на выборе в тандеме с 62-летним предпринимателем Виктором Хашба.

Согласно абхазскому законодательству, все зарегистрированные кандидаты в президенты и вице-президенты освобождаются от исполнения своих обязанностей на государственной службе, пока проходит предвыборная кампания.

В связи с этим в день регистрации в качестве кандидата Адгур Ардзинба указом и.о. президента республики Валерия Бганба был освобожден от должности вице-премьера, министра экономики. Соответственно депутат и кандидат в президенты Аслан Бжания прекратил заниматься депутатской деятельностью на время предвыборной кампании.

Агитационный период

Закон "О выборах президента Абхазии" разрешает кандидатам начать агитационную деятельность со дня регистрации в ЦИКе. Работа с населением и представление предвыборной программы пока только набирает обороты.

Тем не менее команды Адгура Ардзинба и Аслана Бжания уже встретились с членами Совета старейшин страны в среду 19 февраля.

"Народ Абхазии очень малочисленный. Ежегодно в мире безвозвратно исчезает пять-шесть языков. Для того чтобы сохранить абхазский народ, необходимо построить абхазское государство, главной целью которого станет увеличение численности абхазского народа и его развитие", - сказал в частности Бжания, обращаясь к Совету старейшин.

Острыми для страны проблемами Ардзинба назвал криминал и наркоманию, с которыми необходимо бороться. Он также затронул вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам.

"Самое большое богатство государства – это народ. Земли, где живет народ Абхазии, должны принадлежать ему. Это те земли, которые мы защищали ценой своей крови. Когда поднимаются эти вопросы, некоторые легко рассуждают о том, что мы в одночасье начнем жить богато, если разрешим продажу недвижимости. Это пропаганда и я не согласен с такой постановкой вопроса", - отметил Ардзинба в своем выступлении перед Советом старейшин.

Экс-министр внутренних дел, кандидат в президенты Леонид Дзапшба в интервью РИА Новости назвал базовыми направлениями социально-экономического развития республики безопасность и усиление интеграции с Россией.

"Абхазии нужно двигаться к глубокой интеграции с Россией и делать это нужно как можно быстрее. Ведь у нас уже давно должен был заработать аэропорт, границу на Псоу нужно максимально упростить. Также стоит обязательно привести в порядок вокзалы, железную дорогу и так далее. Для этого нужна абсолютная безопасность и я знаю, как ее обеспечить в Абхазии в кратчайшие сроки", - заявил Дзапшба.

Он также высказался по вопросу диалога Абхазии и Грузии, отметив, что он возможен только после подписания договора о мире.

"Для начала нужно подписать договор о мире, то есть об окончании войны. Без этих соглашений нельзя говорить о каких-то планах и перспективах. Если грузинская сторона не хочет подписывать соглашение, то значит она сохраняет конфликт. А порой и подогревает. Мы же, в свою очередь, готовы к конструктивному диалогу", - заметил Дзапшба.

В четверг 20 февраля Ардзинба встретился с сотрудниками Службы Госбезопасности Абхазии, где он выразил уверенность в том, что без сильных спецслужб нет государства. Помимо этого, он заверил присутствующих, что никогда не наносил вред государственным интересам и не замешан в коррупционных схемах.

"Вы знаете все. Есть люди, которые напрямую курируют министерство экономики и пускай они встанут и скажут, если ко мне или к моему окружению есть какие-то вопросы в плане коррупционной составляющей и подобных проявлений. Это надо сделать здесь и сейчас", - сказал Ардзинба и добавил, что он уверен в том, что таких обвинений в его адрес не может быть.

Как сообщается на официальной страничке Ардзинба в Facebook, в пятницу 21 февраля он также встретился с личным составом МВД Абхазии. В публикации, в частности, приводятся слова кандидата о том, что критика работы милиции со стороны политиков очень часто несправедлива. Он считает, что прежде чем ставить задачу, государство должно обеспечить необходимые условия для реализации этой задачи. Ардзинба также заявил, что у него и его команды нет связей с криминальными элементами, ни с какими-либо политическими структурами.

В тот же день Ардзинба провел встречу с сотрудниками Государственного таможенного комитета.

"Есть вещи, которые нужно решать в оперативном порядке. Я работал здесь советником председателя и знаю, сколько было и есть сегодня нужных инициатив, которые нужно претворять в жизнь. Что касается таможенных сборов, считаю, что сборы, которые сегодня идут в государственный бюджет, должны идти на финансирование работы самой таможни. Это моя позиция, которую я озвучивал давно", - опубликовано обращение Ардзинба на его официальной странице в Facebook.

В субботу 22 февраля кандидат в президенты Аслан Бжания и кандидат в вице-президенты Бадра Гунба провели первую встречу в рамках предвыборной кампании, с жителями села Тамыш Очамчырского района.

"В моей политической деятельности были нелегкие времена. Но я всегда чувствовал вашу поддержку, мои односельчане. Я думаю, мы вместе сделаем много полезных дел дня нашей страны", - сказал Аслан Бжания.

Согласно Конституционному закону о "Выборах президента Абхазии" предвыборная агитация может проводиться на каналах государственного и негосударственного телевидения и радиовещания, в периодических печатных изданиях.

Кандидаты имеют право проводить собрания и встречи с гражданами, круглые столы, дебаты, шествия и митинги. Допускается выпуск и распространения листовок, плакатов и других агитационных материалов.

Эфирное время на каналах негосударственного телевидения и радиовещания может предоставляться кандидатам в президенты Абхазии бесплатно либо за плату на равных условиях.

Запрещается распространение анонимных агитационных материалов, а в день выборов любая предвыборная агитация противоречит закону. Также запрещается в течение десяти дней до дня выборов публикация результатов опросов общественного мнения, связанных с предстоящими выборами.

Участие государственных органов и органов местного самоуправления в предвыборной агитации за или против кандидатов в Президенты Абхазии запрещено.

В субботу 22 февраля один из кандидатов в президенты Адгур Ардзинба обратился к штабам других кандидатов с предложением использовать популярные в Абхазии площадки - Facebook, Instagram - для организации серии дебатов в прямом эфире по важнейшим вопросам государственной и общественной повестки. Он отметил, что выборы досрочные и у избирателей мало времени, чтобы ознакомиться с предвыборными программами претендентов на пост главы государства, поэтому не стоит ограничиваться использованием эфирного времени на Абхазском государственном телевидении.

Группы поддержки

За месяц до дня голосования свою приверженность тому или иному кандидату выразили несколько организаций и партий.

Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Аруаа" заявила о своей поддержке на предстоящих выборах кандидата в президенты Адгура Ардзинба. Он, в свою очередь, поблагодарил ветеранов и сказал, что попытки объединить народ через объединение нескольких политиков безуспешны и Абхазия это уже проходила. По его мнению, нужно объединять простых людей, и надо начинать с ветеранов, так как их разделили политики в своих собственных интересах.

Предвыборный штаб кандидата Аслана Бжания возглавил бывший президент Абхазии Александр Анкваб. По информации председателя партии "Айтайра" Леонида Лакербая, в случае победы этой команды, Анкваб займет пост премьер-министра. Кандидатов Бжания и Гунба в политической борьбе также поддерживает политическая партия "Амцахара".

От выборов президента Абхазии-2019 к выборам-2020

Выборы главы Абхазии пройдут по всей территории Республики, в Москве и Черкесске 22 марта 2020 года. Решение об этом было принято ЦИК после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение Центризбиркома о результатах второго тура голосования на выборах президента в 2019 году.

Напомним, что камнем преткновения между Раулем Хаджимба и Алхасом Квицниа – кандидатами вышедшими во второй тур выборов 8 сентября 2019 года, стал подсчет голосов. По данным Центризбиркома, тогда победу одержал Рауль Хаджимба, который набрал 47,39% голосов, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа набрал 46,17% голосов.

Квициниа не согласился признать официальные результаты голосования, ссылаясь на то, что при подсчете не были учтены голоса "против всех". 11 сентября он обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд. 20 сентября этот иск был отклонен, а решение ЦИК по итогам второго тура президентских выборов было признано законным. Адвокаты Квициниа заявили, что суд был сформирован с нарушениями и подали кассационную жалобу.

В день оглашения решения кассационная коллегия Верховного суда в Сухуме начались политические волнения. 9 января 2020 года к зданию Администрации президента пришли граждане, требовавшие отставки главы государства Рауля Хаджимба. В результате волнений они заняли президентский дворец и удерживали его до 12 января, пока Хаджимба не подал в отставку.

Подробнее о протестах, которые привели к отставке Рауля Хаджимба читайте здесь>>

В соответствии с абхазским законодательством, президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд.

Если на пост президента претендуют более двух кандидатов и не один из них не смог набрать на выборах больше 50% голосов, ЦИК назначает повторные выборы, в которых участвуют два лидера голосования.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

Быть или не быть: поправки в выборное законодательство



ЦИК Абхазии обратился к депутатам Народного собрания с просьбой внести поправки в избирательное законодательство во избежание противоречащих друг другу трактовок 19 статьи закона "О выборах президента Абхазии".

Эта статья гласит, что "избранным президентом считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него, если в выборах приняли участие не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей".

На заседании Парламента 6 февраля 2020 года депутаты рассмотрели два проекта закона, разработанные Валерием Агрба и Ильей Гуния.

Гуния считает, что победитель второго тура выборов должен определяться по тем же принципам, что и в первом. То есть победа отдается кандидату, набравшему 50% плюс один голос. При этом голоса, поданные против всех не будут никуда приплюсовываться, а лишь отражать волеизъявление граждан. Если при повторном голосовании большинство голосов было подано против всех, выборы признаются недействительными.

Принять нельзя отложить: сложная судьба поправок в закон о выборах президента Абхазии>>

Председатель комитета Парламента по государственной-правовой политике Валерий Агрба предлагал изменить 19 статью закона "О выборах президента" так, чтобы победитель определялся простым большинством. Ни одна из этих поправок не была одобрена депутатами.

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