Бганба напомнил главам районов о запрете вмешиваться в выборы

Исполняющий обязанности президента провел совещание о подготовке к выборам главы государства с представителями президентской администрации, а также администраций городов и районов.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии, премьер-министр Валерий Бганба провел совещание о подготовке к проведению выборов главы государства, которые назначены на 22 марта. В рабочей встрече приняли участие представители Администрации президента Совета безопасности страны, а также районных и городских администраций.

Бганба напомнил руководителям районных и городских администраций, что им и их сотрудникам запрещено вмешиваться в избирательный процесс, в полномочия окружных и участковых комиссий, а также содействовать работе предвыборных штабов.

В то же время и. о. президента поручил главам районов республики и Сухума оказывать содействие предвыборным штабам в рамках своих полномочий, создавать условия для организации встреч кандидатов в президенты с избирателями. Главам администраций поручено также обеспечить в день выборов бесперебойную работу общественного транспорта.

В свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии Тамаз Гогия рассказал, что сейчас ЦИК занят подготовкой помещений на избирательных участках. Он также доложил, что ЦИК обладает всем необходимым инвентарём, оснащён оборудованием пресс-центр комиссии.

По словам Гогия, с государственным телеканалом достигнута договоренность о предоставлении большего количества бесплатного эфирного времени для кандидатов. Кроме того, проводится работа с окружными избирательными комиссиями, которые в свою очередь, формируют состав участковых комиссии.

Завершая встречу, Бганба сообщил, что вскоре проведет подобное совещание с представителями Министерства внутренних дел и Службы госбезопасности.

Повторные выборы главы государства пройдут в Абхазии 22 марта. Для участия в них ЦИК зарегистрировал три пары кандидатов в президенты и вице-президенты: Адгура Ардзинба и Арду Ашуба, Аслана Бжания и Бадру Гунба, Леонида Дзапшба и Виктора Хашба.

Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

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