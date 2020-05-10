В разработке: дистанционное обучение могут внедрить в Абхазии

СУХУМ, 10 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Возможность внедрения дистанционного обучения, если ограничительные меры из-за угрозы распространения COVID-19 не будут отменены, рассматривает Министерство просвещения Абхазии, рассказал Sputnik и.о. главы этого ведомства Адгур Какоба.

"Программа пока в разработке. Она еще не готова, но над ней работают наши IT-специалисты. Когда программа будет готова, мы будем ее проверять на практике. Если окажется, что она полезная, эффективная и подойдет для обучения в качестве временной меры, пока действует карантин, будем ее использовать для того, чтобы дети не сидели дома просто так", - отметил Какоба.

Министр подчеркнул, что разрабатываемый проект не направлен на замену традиционного метода обучения и носит временный характер, если ситуация с пандемией не изменится в лучшую сторону.

Какоба также добавил, что для педагогов и учеников, у которых нет собственного компьютера и возможности выхода в интернет, некоммерческая организация UNICEF приобретет ноутбуки и планшеты. Если все пойдет по плану, отметил он, программное обеспечение будет готово в течение 7-10 дней, но внедрять программу сразу Минпросвещения не собирается.

Когда именно будет в Абхазии отменен карантин и начнутся занятия в общеобразовательных учреждениях, пока неизвестно. По словам Какоба, на следующей неделе руководство страны планирует провести совещание по вопросам, связанным с противодействием коронавирусной инфекции, на котором, возможно, будет решен вопрос о снятии или продлении карантина.

Согласно последним данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса, в республике зафиксировано шесть случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие - абхазские студенты, вернувшиеся на родину из Москвы. Они находятся на лечении в Гудаутской больнице.

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