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В разработке: дистанционное обучение могут внедрить в Абхазии

© Sputnik / Александр Гальперин
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200510/1030099115/V-razrabotke-distantsionnoe-obuchenie-mogut-vnedrit-v-Abkhazii.html

Работа детских садов, школ республики, Абхазского государственного университета и Сухумского открытого института приостановлена из-за ситуации с коронавирусом.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Возможность внедрения дистанционного обучения, если ограничительные меры из-за угрозы распространения COVID-19 не будут отменены, рассматривает Министерство просвещения Абхазии, рассказал Sputnik  и.о. главы этого ведомства Адгур Какоба.

"Программа пока в разработке. Она еще не готова, но над ней работают наши IT-специалисты. Когда программа будет готова, мы будем ее проверять на практике. Если окажется, что она полезная, эффективная и подойдет для обучения в качестве временной меры, пока действует карантин, будем ее использовать для того, чтобы дети не сидели дома просто так", - отметил Какоба.

Министр подчеркнул, что разрабатываемый проект не направлен на замену традиционного метода обучения и носит временный характер, если ситуация с пандемией не изменится в лучшую сторону.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Какоба также добавил, что для педагогов и учеников, у которых нет собственного компьютера и возможности выхода в интернет, некоммерческая организация UNICEF приобретет ноутбуки и планшеты. Если все пойдет по плану, отметил он, программное обеспечение будет готово в течение 7-10 дней, но внедрять программу сразу Минпросвещения не собирается.

Когда именно будет в Абхазии отменен карантин и начнутся занятия в общеобразовательных учреждениях, пока неизвестно. По словам Какоба, на следующей неделе руководство страны планирует провести совещание по вопросам, связанным с противодействием коронавирусной инфекции, на котором, возможно, будет решен вопрос о снятии или продлении карантина.

Согласно последним данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса, в республике зафиксировано шесть случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие - абхазские студенты, вернувшиеся на родину из Москвы. Они находятся на лечении в Гудаутской больнице. 

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