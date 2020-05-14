18:58 14 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.93
  • EUR79.90
Поиск
Важно:
Милиция МВД

Назначены и.о. начальников УВД по Гагрскому району и ОВД Гудаутского района

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
170 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200514/1030130166/Naznacheny-io-nachalnikov-UVD-po-Gagrskomu-rayonu-i-OVD-Gudautskogo-rayona.html

Приказы о назначениях исполняющего обязанности главы УВД Гагрского района и исполняющего обязанности руководителя ОВД по Гудаутскому району подписал министр внутренних дел Дмитрий Дбар.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Исполняющим обязанности начальника отдела внутренних дел по Гудаутскому району назначен Эрик Хутаба, исполняющим обязанности руководителя управления МВД Гагрского района назначен Дмитрий Ажиба. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Гражданин и начальник: Дбар о ситуации в МВД Абхазии и предстоящих реформах

"Свою службу в органах внутренних дел подполковник Эрик Хутаба начинал с оперуполномоченного уголовного розыска и за 17 лет показал себя хорошим оперативным сотрудником, а также ответственным и перспективным руководителем", - говорится в сообщении. 

Майор милиции Дмитрий Ажиба длительное время работал в органах внутренних дел, возглавлял Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии, отмечается на сайте ведомства.

Дмитрий Дбар возглавил МВД Абхазии 30 апреля.

О том, как будет меняться работа структуры, какие реформы ждать в МВД, как правоохранительные органы будут бороться с организованной преступностью, министр МВД Дмитрий Дбар рассказал в интервью Sputnik.

Читайте также:

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Предрассветный час: красота мира в момент восхода солнца
В парке «Патриот» открылся временный госпиталь для пациентов с коронавирусом
Больница в парке: в центре Минобороны России "Патриот" открылся временный госпиталь
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться