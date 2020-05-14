Назначены и.о. начальников УВД по Гагрскому району и ОВД Гудаутского района

Приказы о назначениях исполняющего обязанности главы УВД Гагрского района и исполняющего обязанности руководителя ОВД по Гудаутскому району подписал министр внутренних дел Дмитрий Дбар.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Исполняющим обязанности начальника отдела внутренних дел по Гудаутскому району назначен Эрик Хутаба, исполняющим обязанности руководителя управления МВД Гагрского района назначен Дмитрий Ажиба. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.



"Свою службу в органах внутренних дел подполковник Эрик Хутаба начинал с оперуполномоченного уголовного розыска и за 17 лет показал себя хорошим оперативным сотрудником, а также ответственным и перспективным руководителем", - говорится в сообщении.

Майор милиции Дмитрий Ажиба длительное время работал в органах внутренних дел, возглавлял Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии, отмечается на сайте ведомства.

Дмитрий Дбар возглавил МВД Абхазии 30 апреля.

О том, как будет меняться работа структуры, какие реформы ждать в МВД, как правоохранительные органы будут бороться с организованной преступностью, министр МВД Дмитрий Дбар рассказал в интервью Sputnik.

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