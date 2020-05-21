Ножи и телефоны: в женских камерах изолятора МВД Абхазии провели обыск

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СЭС Абхазии: контактировавшие с больными курсанты останутся на карантине Если здоровый человек был в контакте с больным COVID-19, выдерживается обязательный 14-дневный карантин с момента установления контакта с инфицированным. 85

Минтуризма Абхазии назвало открытие брони в гостиницах нарушением На сайтах российских туроператоров появилась информация о возможности бронирования с 1 июня номеров в местах размещения туристов в Абхазии. 14