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Ножи и телефоны: в женских камерах изолятора МВД Абхазии провели обыск

© Sputnik Табылды Кадырбеков
В Абхазии
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169440
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200521/1030183587/Nozhi-i-telefony-v-zhenskikh-kamerakh-izolyatora-MVD-Abkhazii-proveli-obysk.html

Досмотр камер изолятора временного содержания проводится систематически во исполнение указания министра внутренних дел Дмитрия Дбар о контроле соблюдения режима в местах содержания под стражей. 

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Сотрудники управления общественной безопасности и отдела собственной безопасности МВД Абхазии изъяли запрещенные предметы в ходе проверки женских камер в изоляторе временного содержания, об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Отмечается, что в результате досмотра камер и личного обыска правоохранители изъяли колюще-режущие предметы – ножи, а также сотовые телефоны и аксессуары к ним.

Новый министр внутренних дел Абхазии Дмитри Дбар был назначен 30 апреля.

Первая проверка в изоляторе временного содержания МВД Абхазии прошла 5 мая, у заключенных были изъяты запрещенные предметы: колюще-режущие предметы, сотовые телефоны и лекарственные препараты. Повторную проверку правоохранители осуществили 17 мая. 

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