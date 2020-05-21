Ножи и телефоны: в женских камерах изолятора МВД Абхазии провели обыск

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Сотрудники управления общественной безопасности и отдела собственной безопасности МВД Абхазии изъяли запрещенные предметы в ходе проверки женских камер в изоляторе временного содержания, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в результате досмотра камер и личного обыска правоохранители изъяли колюще-режущие предметы – ножи, а также сотовые телефоны и аксессуары к ним.
Новый министр внутренних дел Абхазии Дмитри Дбар был назначен 30 апреля.
Первая проверка в изоляторе временного содержания МВД Абхазии прошла 5 мая, у заключенных были изъяты запрещенные предметы: колюще-режущие предметы, сотовые телефоны и лекарственные препараты. Повторную проверку правоохранители осуществили 17 мая.
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