Повторная проверка: в изоляторе МВД Абхазии изъяли запрещенные предметы

Проверки в ИВС проводятся во исполнение указания министра внутренних дел Дмитрия Дбар о контроле соблюдения режима в местах содержания под стражей.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. В изоляторе временного содержания МВД Абхазии прошла еще одна проверка, у находящихся под стражей изъяты запрещенные предметы, сообщила пресс-служба МВД.

"Сотрудники оперативных служб центрального аппарата министерства совместно с СОБР МВД провели детальный осмотр камер содержащихся под стражей лиц на предмет наличия запрещенных предметов. В ходе проведенных оперативных мероприятий изъяты запрещенные к использованию в местах содержания под стражей колюще-режущие предметы и сотовые телефоны", - говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.

30 апреля в Абхазии был назначен новый глава Министерства внутренних дел Дмитрий Дбар, который назвал борьбу с торговлей наркотиками одним из приоритетов в своей работе.

5 мая в изоляторе временного содержания МВД Абхазии, по указанию нового министра внутренних дел, прошла проверка, в ходе которой у заключенных были изъяты запрещенные предметы: колюще-режущие предметы, сотовые телефоны и лекарственные препараты.

10 мая сотрудники отдела собственной безопасности МВД Абхазии совместно с управлением уголовного розыска республики задержали лейтенанта милиции, в машине, которую он вел, был обнаружен метадон.

16 мая сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии в рамках усиления мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провели досмотр грузовых автомобилей на границе с Россией с использованием служебных собак.

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