На набережной Сухума началась замена тротуарной плитки

Работы по замене плитки по указанию главы горадминистрации Беслана Эшба согласуются с экологами, чтобы не навредить корням деревьев.

СУХУМ, 28 мая – Sputnik. На набережной Сухума начались работы по приведению в порядок тротуарной плитки, сказал в интервью Sputnik начальник управления "Горстроя" Астамур Пипия.

"На данный момент демонтируют плитку, потом будут обрезать корни деревьев, и будут обратно устанавливать тротуарную плитку", - проинформировал он.

Специалист рассказал, что со временем в некоторых местах плитка деформировалась под воздействием корневой системы деревьев, поэтому было решено начать эти работы. Исходя из того, что финансовые возможности не позволяют установить новую тротуарную плитку, после обрезания корней деревьев рабочие будут класть ту, которая была ранее, кроме тех которые разбились в результате воздействия корней, их заменят на новые.

Работы по приведению в порядок тротуарной плитки будут проходит в двух местах, рядом с "Брехаловкой" и в районе поворота на Маяк.

"Везде нужна частичная работа, где-то пять квадратных метров, где-то два, если суммарно будет примерно около 100-150 квадратных метров. Как только мы демонтируем плитку, составим дефектный акт и будем составлять смету. Работы будут проходить от "Брехаловки" до ресторана "Амра", потом переходим от поворот на Маяк, до теннисных кортов, там тоже такой-же участок, там более сложные работы, корни деревьев выдавили всю брусчатку наружу, есть места, где полностью разрушена плитка", - сказал руководитель "Горстроя".

© Sputnik / Томас Тхайцук Укладка плитки на набережной

Для того, чтобы определить как будут проходить работы, будет собрана комиссия, в их числе будут экологи.

"Мы обращались к экологам, они дали заключение, в котором говорится о том, что при обрезке корней нужно отступить от дерева два метра. Корни которые расположены дальше можно срезать, но это касается части "Брехаловки". А в другой части набержной мы еще раз будем обсуждать, как нам лучше поступить", - сообщил Астамур Пипия.

По его словам, работы на набережной столицы планируется завершить в течение недели.

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