Саида Бутба назначена замруководителя Администрации президента Абхазии

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Саида Бутба назначена заместителем руководителя Администрации президента Абхазии, сообщается на сайте главы государства.

Соответствующий указ подписан Асланом Бжания 28 мая.

Руководителем Администрации президента Республики Абхазия 24 апреля был назначен Алхас Квициниа.

Саида Бутба с 2009 года преподает административное право Абхазии на юридическом факультете Абхазского государственного университета. Также преподает в Сухумском открытом университете дисциплины: "Конституционное право РА", "Конституционное право зарубежных стран".

Работала в аппарате государственного совета - Хасэ Республики Адыгея, в представительстве Республики Абхазия в Республике Адыгея, в Администрации президента Абхазии, а также в Службе государственной безопасности Абхазии.

Повторные выборы президента состоялись 22 марта. На пост президента на седьмых по счету выборах главы Абхазии претендовали три кандидата – лидер оппозиционного блока Аслан Бжания, лидер партии "Акзаара" Леонид Дзапшба и министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Аслан Бжания выиграл, набрав 56,5% голосов. Церемония инаугурации главы государства прошла 23 апреля.

Читайте также: