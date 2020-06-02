Объемы Инвестиционной программы развития Абхазии не сократятся в 2020 году

Российская Федерация, по словам президента Абхазии Аслана Бжания, не пошла на сокращение объемов финансовой помощи, несмотря на урезание собственного бюджета.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Объемы Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии в 2020 году не будут сокращаться, сказал на встрече с депутатами Парламента президент Абхазии Аслан Бжания. Заявление главы государства прозвучало в эфире Абхазского телевидения.

"За последние полтора месяца я дважды ездил в Москву. Первая поездка была совершена вместе с премьер-министром Анкваб, во второй поездке принимали участие министры финансов и экономики. С российской стороной мы договорились, что объемы инвестпрограммы сокращаться не будут. Более того, по тем объектам, строительство которых не завершено и которые переходящим остатком переходят на этот год, будут завершены. В сумме это более 400 миллионов рублей", - сказал Бжания.

Президент также подчеркнул, что за последние годы Абхазии ни разу не удалось выполнить Инвестиционную программу в полном объеме и сейчас идет анализ того, по какой причине это произошло. И в этом году она может быть не освоена по плану. По мнению Бжания, одна из объективных причин связана с тем, что экспертиза достоверности сметной стоимости проектов, которая производится в России, занимает много времени и требует больших средств.

В связи с этим руководство России пошло на встречу абхазской стороне и с 2020 года экспертиза достоверности сметной стоимости проектов будет проводиться в России только по сложным в техническом плане объектам. С 2021 года этой экспертизой будет заниматься только Абхазия.

Бжания добавил, что республика должна предоставить своим партнерам перечень объектов и мероприятий на 2020 год до 30 июня.

"Мы должны назвать мероприятия и попросить ту сумму, которую мы должны освоить. На этот раз, если произойдет ошибка, скажем так, это будет мешать нашей репутации. Министерства экономики и финансов занимается этим вплотную и мы, думаю, в этом вопрос не допустим большую ошибку", - сказал президент.

Россия не только не пошла на сокращение финпомощи Абхазии, но напротив, отметил Бжания, можно ставить вопрос об увеличении сумм, выделяемых РФ республике в рамках Инвестпрограммы. Такую готовность коллег глава государства назвал жестом доброй воли, который нужно оправдать.

Глава государства также затронул вопрос закрытия государственной границы по реке Псоу из-за пандемии коронавируса. Эти ограничения отразились на жителях республики, особенно на тех, кто нуждается в медицинской помощи за рубежом.

По словам Аслана Бжания, он подготовил письмо на имя премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, в котором изложил просьбу к российским партнерам о беспрепятственном пересечении границы гражданам республики для получения медпомощи в российских клиниках.

В конце недели Бжания намеревается позвонить Мишустину и уточнить, как обстоят дела с этим вопросом.

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Президент Абхазии также напомнил, что приглашен в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится 12 июля. В рамках этого визита он планирует, по его словам, поставить точку в вопросах, связанных с перечнем мероприятий по Инвестиционной программе.

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