Группа по выдвижению Робестана Габлия в депутаты зарегистрировалась в ЦИК Абхазии

Выборы депутатов в Парламент Абхазии пройдут 12 июля в четырех округах: Кындыгском, Гудаутском, Бзыбском и Отхарском.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Абхазии зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Габлия Робестана Ивановича кандидатом в депутаты Парламента республики по Отхарскому избирательному округу №14, сообщает Центризбирком республики.

Ранее по Кындыгскому избирательному округу №31 ЦИК зарегистрировал инициативные группы по выдвижению Аидара Квициния, Гарри Кокая и Джансуха Адлейба. По Гудаутскому избирательному округу №18 зарегистрированы инициативные группы по выдвижению Астамура Ахба и Алхаса Хагба. По Бзыбскому избирательному округу №10 зарегистрированы инициативные группы по выдвижению Тамази Лейба и Тимура Бейя.

Робестан Габлия в мае 2018 года возглавил Госуправление Абхазии по транспорту, в ноябре 2019 года бывший президент Рауль Хаджимба назначил Робестана Габлия руководителем Государственного управления Абхазии по энергетике, транспорту и связи.

В апреле 2020 года Государственное управление по энергетике, транспорту и связи реорганизовали в Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. Функции и полномочия ведомства в сфере энергетики и транспорта передали Министерству экономики. Председателем Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию 20 мая был назначен Беслан Халваш.

Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Депутатами не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами.

Проголосовать на выборах может каждый гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.

Для того чтобы зарегистрироваться в ЦИКе, инициативные группы должны собрать от 200 до 250 подписей избирателей. В период выдвижения политическая партия регистрируется в Центральной избирательной комиссии, затем на съезде принимает решение о кандидатуре на выдвижение в депутаты.

Регистрация партий и инициативных групп, а также выдвижение кандидатов завершится за месяц до дня голосования – 12 июня. ЦИК приступит к регистрации кандидатов в депутаты с 12 июня, завершится этот процесс 2 июля, за десять дней до дня голосования.

Выборы депутатов Парламента Абхазии пройдут 12 июля, места в Парламенте освободились после того, как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.

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