Группа по выдвижению кандидатом в депутаты Алмасхана Барцыц зарегистрировалась в ЦИК

Группа по выдвижению кандидатом в депутаты Парламента врача Пицундской больницы стала девятой инициативной группой, зарегистрированной ЦИК.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik. В Центральной избирательной комиссии Абхазии зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Барцыц Алмасхана Эдуардовича кандидатом в депутаты Парламента республики по Отхарскому избирательному округу №14, сообщает Центризбирком республики.

Алмасхан Барцыц родился в 1982 году в Абхазии, в настоящее время проживает в Пицунде.

Окончил медицинский факультет Кабардино-Балкарского государственного университета, затем также в КБР интернатуру по специальности "Хирургия" и ординатуру по специальности "Урология" в Московской медицинской академии имени Сеченова.

С 2011 по 2019 год работал в качестве врача-уролога, главного врача Пицундской городской больницы.

В настоящее время врач-уролог Пицундской горбольницы.

С 2016 года Барцыц депутат Собрания Гагрского района, председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике.

5 июня по Отхарскому избирательному округу №14 ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Робестана Габлия в качестве депутат Парламента страны.

Ранее по Кындыгскому избирательному округу №31 ЦИК зарегистрировал инициативные группы по выдвижению Аидара Квициния, Гарри Кокая и Джансуха Адлейба. По Гудаутскому избирательному округу №18 зарегистрированы инициативные группы по выдвижению Астамура Ахба и Алхаса Хагба. По Бзыбскому избирательному округу №10 зарегистрированы инициативные группы по выдвижению Тамази Лейба и Тимура Бейя.

Регистрация партий и инициативных групп, а также выдвижение кандидатов завершится за месяц до дня голосования – 12 июня. ЦИК приступит к регистрации кандидатов в депутаты с 12 июня, завершится этот процесс 2 июля, за десять дней до дня голосования.

Выборы депутатов Парламента Абхазии пройдут 12 июля, места в Парламенте освободились после того, как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.

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