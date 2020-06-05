Озган пригрозила подрядчикам разбирательствами с Генпрокуратурой Абхазии

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган провела совещание с руководством Гудаутского района и совершила ознакомительную поездку совместно с руководством Гудаутского и Гагрского районов на очистные сооружения канализации Сухума в селе Нижняя Эшера.

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган во время рабочей поездки в Гудаутский район пригрозила передать информацию по контактам недобросовестных подрядчиков на объектах Инвестпрограммы в Генпрокуратуру, сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.

Как уточняет пресс-служба ведомства, такое заявление Озган сделал во время совещания с руководством Гудаутского района, которое было посвящено переходящим объектам Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы.

"Кристина Озган подробно рассказала и.о. главы Гудаутского района Баграту Боджгуа о положении дел на данных объектах и призвала держать на контроле все работы. Она подчеркнула, что, в случае невыполнения подрядчиками своих обязательств, передаст информацию по данным контрактам в Генеральную прокуратуру" , говорится в сообщении на сайте Министерства экономики страны.

Президент Абхазии Аслан Бжания назначил вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристину Озган 4 мая 2020 года.

Читайте также: