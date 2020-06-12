РУСДРАМ покажет мюзикл "Иисус Христос - суперзвезда" на YouTube

21 июня в 21:00 на YouTube канале Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера состоится премьера театрально-музыкального проекта "Мюзикл на крыше".

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. В первом выпуске нового проекта РУСДРАМ "Мюзикл на крыше" театр презентует абхазскому слушателю рок-оперу Эндрю Ллойда Уэббера "Jesus Christ Superstar" ("Иисус Христос - суперзвезда"), сообщается на сайте Министерства культуры Абхазии.

Премьера рок-оперы состоялась на Бродвее в 1971 году. В России существует несколько постановок на разных площадках и в разных переводах.

"Артисты поют в новом пространстве театра - на крыше под звездным небом и на фоне потрясающей декорации - живой панорамы города Сухум. В их распоряжении микрофоны, гитара и синтезатор - проект сделан в жанре камерного, или акустического, концерта. Джамбул Жордания, музыкальный руководитель проекта, написал аранжировки знаменитых арий и помог артистам найти правильный способ их исполнения", - говорится в сообщении Минкультуры.

Всемирно известные арии прозвучат на русском и английском языках, впервые в истории - на абхазском языке.

Автор и продюсер проекта - Дэниел Яковиди, съемка и монтаж - Сабина Харджелия.

В проекте приняли участие: Осман Абухба, Рубен Депелян, Симона Спафопуло, Лоида Тыркба, Саид Лазба. Гитара - Джамбул Жордания, клавишные - Марина Сичинава.

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