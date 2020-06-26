Инвестпрограмма и энергетика: Кристина Озган провела ряд встреч в Москве

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган совершила рабочую поездку в Москву, где она провела ряд встреч.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Вопросы реализации Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии обсудила глава Министерства экономики Кристина Озган на встрече с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым и заместителем председателя российской части Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между странами Михаилом Бабичем. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отметила Озган, на реализацию Инвестпрограммы в 2020 году предусмотрено около 1,5 миллиардов рублей.

Глава Минэка также обсудила сотрудничество в сфере оказания методической, нормативной и иной помощи в развитии государственной экспертизы в Абхазии с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым.

"Мы обсудили переход Абхазии на электронную форму документооборота, а также оказание Главгосэкспертизой РФ методической помощи в вопросах разработки строительных нормативов при формировании сметной документации", - сообщила она.

Абхазская сторона предложила рассмотреть вопрос обучения специалистов в сфере экспертизы и составления смет в учебном центре Главгосэкспертизы России.

Как ранее отмечал президент Абхазии Аслан Бжания, руководство России пошло навстречу абхазской стороне, и с 2020 года экспертиза достоверности сметной стоимости проектов по Инвестпрограмме будет проводиться в России только по сложным в техническом плане объектам. С 2021 года этой экспертизой будет заниматься только Абхазия.

Отдельным пунктом обсуждений с руководством Министерства энергетики России стал вопрос обеспечения Абхазии электроэнергией в период образования острого дефицита электроэнергии во время осенне-зимнего максимума.

С 1 февраля по 24 марта 2020 года из России в Абхазию из-за энергетического кризиса осуществлялся переток электроэнергии. За этот период Абхазией было получено 198,3 миллионов киловатт-часов.

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