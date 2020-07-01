Суд продлил срок ареста подозреваемого в тройном убийстве на набережной Сухума

Житель Сухума Аслан Блабб проходит фигурантом по делу о тройном убийстве, совершенном в ноября 2019 года в центре Сухума.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство органа расследования о продлении срока содержания под стражей Аслана Блабба, подозреваемого по делу об убийстве на набережной Сухума, сообщается на сайте суда.

Согласно постановлению суда, срок ареста Аслана Блабба продлен на четыре месяца, всего до десяти месяцев, - до 3 ноября 2020 года включительно.

Аслан Блабба считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

Днем 22 ноября 2019 года неизвестные в масках открыли стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо" на набережной Махаджиров.

В результате нападения были убиты Алхас Авидзба и Астамура Шамба, позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая - Доминика Акиртава, кроме того, еще два человека получили ранения.

По этому же делу Сухумским городским судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дато Ахалая и Демура Ахалая в декабре 2019 года. Также по этому делу задержан Беслан Бганба, который получил несколько огнестрельных ранений при оказании вооруженного сопротивления во время задержания.

В мае 2020 года сотрудниками МВД совместно с СГБ в Сухуме в одной из квартир жилого дома по улице Воронова был задержан пятый подозреваемый Эрик Чкадуа, который ранее находился в розыске.