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Бжания предупредил о задержках с выплатами зарплат

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Ранее президент Абхазии поручил Кабинету министров разработать и утвердить меры, направленные на обеспечение стабильности бюджетной системы республики в период распространения COVID-19.

СУХУМ, 2 июл — Sputnik, Бадри Есиава. Заработные платы бюджетникам Абхазии будут выплачивать с задержкой, сказал президент республики Аслан Бжания на пресс-конференции в Сухуме.

"За май у нас задолженностей не осталось. Зарплаты, конечно же, будут выплачены, но с задержкой на 15-20 дней", - отметил он.

При этом глава государства обратился к населению страны с просьбой отнестись к ситуации с пониманием.

Ранее о том, то, что в Абхазии прогнозируется проблема с выплатой заработной платы обсуждалось на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса.

В свою очередь Аслан Бжания поручил Кабинету министров разработать и утвердить меры, направленные на обеспечение стабильности бюджетной системы республики в период распространения COVID-19.

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