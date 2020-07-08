Суд продлил срок ареста подозреваемого в убийстве в центре Сухума

Подозреваемый в тройном убийстве на набережной Сухума Беслан Бганба был задержан оперативными службами СГБ Абхазии совместно с МВД 8 мая в селе Гуп Очамчырского района.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство органа расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Беслана Бганба, подозреваемого по делу об убийстве на набережной Сухума, сообщается на сайте суда.

Беслан Бганба был объявлен в розыск Генеральной прокуратурой страны по подозрению в совершении убийства двух и более лиц общеопасным способом, а также в незаконном хранении, ношении, перевозке огнестрельного оружия. 8 мая он был задержан, при этом получил несколько огнестрельных ранений при оказании вооруженного сопротивления во время задержания.

Согласно постановлению суда, срок содержания под стражей Беслана Бганба продлен на четыре месяца, всего до шести месяцев - до 8 ноября 2020 года включительно.

Обвиняемый Бганба отказался присутствовать в судебном заседании. Он считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

Днем 22 ноября 2019 года неизвестные в масках открыли стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо" на набережной Махаджиров.

В результате нападения были убиты Алхас Авидзба и Астамура Шамба, позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая - Доминика Акиртава, кроме того, еще два человека получили ранения.

По этому же делу Сухумским городским судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дато Ахалая, Демура Ахалая и Аслана Блабба.

В мае 2020 года сотрудниками МВД совместно с СГБ в Сухуме в одной из квартир жилого дома по улице Воронова был задержан пятый подозреваемый Эрик Чкадуа, который ранее находился в розыске.