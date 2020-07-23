Назначен директор Рицинского национального парка

Прежний руководитель Рицинского нацпарка Рита Лолуа ушла с должности по собственному желанию в апреле 2020 года.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Адамур Багателия назначен директором Рицинского реликтового национального парка, сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии.

Соответствующее распоряжение размещено на сайте Кабмина.

Прежний директор Нацпарка Рита Лолуа была освобождена от должности директора Рицинского реликтового национального парка, распоряжение об этом подписал премьер-министр Абхазии Валерий Бганба в четверг 23 апреля. Лолуа приняла решение об уходе по собственному желанию. Она занимала этот пост с 2014 года.

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