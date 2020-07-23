18:08 23 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.96
  • EUR82.19
Поиск

Назначен директор Рицинского национального парка

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
492 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200723/1030600974/Naznachen-direktor-Ritsinskogo-natsionalnogo-parka.html

Прежний руководитель Рицинского нацпарка Рита Лолуа ушла с должности по собственному желанию в апреле 2020 года.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Адамур Багателия назначен директором Рицинского реликтового национального парка, сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии.

Соответствующее распоряжение размещено на сайте Кабмина.

Прежний директор Нацпарка Рита Лолуа была освобождена от должности директора Рицинского реликтового национального парка, распоряжение об этом подписал премьер-министр Абхазии Валерий Бганба в четверг 23 апреля. Лолуа приняла решение об уходе по собственному желанию. Она занимала этот пост с 2014 года.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Глава МИД Израиля Габи Ашкенази, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто и министр науки и технологий Израиля Ижар Шай
Чувство локтя: как политики здороваются во время пандемии
Учения у границы: самолеты ВМС США обнаружили над Черным морем
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться