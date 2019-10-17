Рицинскому национальному парку исполнилось 23 года

Рицинский национальный парк — это не только само озеро Рица, к нему относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара.

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Абхазский самшит в Соборе Парижской Богоматери

Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Парк занимает 390 квадратных километров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа Российской Федерации. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц. Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную.

Леса парка состоят из нескольких видов дуба, граба, бука и других деревьев и кустарников.

© Фото : Тенгиз Тарба Малая Рица

Наиболее интересен из них реликтовый самшит, который с древнейших времен экспортировался в Европу. Есть мнение, что некоторые части Собора Парижской Богоматери сделаны из этого дерева. Растет самшит очень медленно – по одному миллиметру в год, тонет в воде, занесен в Красную книгу.

Более 110 видов птиц зарегистрировали ученые в парке, некоторые из них — беркут, белоголовый сип, сапсан и кавказский тетерев — занесены в Красную книгу как исчезающие виды.

Озеро из дистиллированной воды

О происхождении самого озера Рица рассказала Sputnik руководитель экологической экспедиции, завкафедрой природообустройства и водопользования Приволжского (Казанского) федерального университета, доктор биологических наук, профессор Нафиса Мингазова. По ее словам, Рица — озеро молодое, тектонического происхождения. Образовалось оно в результате землетрясения не больше четырехсот лет назад. Это подтверждают и легенды. Когда в народе живут предания о происхождении природного объекта, скорее всего, он образовался на памяти нескольких поколений. Кроме того, слой глубинного ила — 10-15 сантиметров, что подтверждает молодость водоема.

© Sputnik Владимир Бегунов Туристы фотографируют на озере Рица

По словам ученых, Рица им интересна по нескольким параметрам. Прозрачность озера – десять метров. Это редко бывает с пресными озерами. Самое прозрачное в мире – Саргассово море (60 метров), континентальные же водоемы обычно обладают прозрачностью от десяти сантиметров до трех метров, из-за того что в них цветут водоросли и влияют на прозрачность и цвет воды. Кроме того, интересна минерализация Рицы – 50 миллиграммов солей на кубический метр воды. Для равнинных озер Абхазии этот показатель обычно 250-400 миллиграммов, для пещерных рек и озер – 100-200 миллиграммов. Вода Рицы – практически дистиллят. На глубине Рицы были найдены грязи, обладающие, предположительно, косметическим эффектом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Озеро Рица

Озеро лежит на высоте 950 метров над уровнем моря, его площадь — 1, 49 квадратных километров, максимальная глубина – 101 метр. Во время таяния снега и сезона дождей высота в озере поднимается до двух метров, а длина увеличивается до двух тысяч метров.

Полет над красотой: Рицинский Национальный парк>>

Впадающие в Рицу реки в основном горные, но, несмотря на это, в летнее время верхний слой воды в озере прогревается до +20°С, на дне он падает до +5°С.

Чтобы увидеть все красоты Рицинского национального парка — озеро Рица, Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара, — сюда круглый год ездят туристы, и существует 15 туристических маршрутов.

Рицинский национальный реликтовый парк за восемь месяцев 2019 года посетили 305 тысяч человек. Если сравнивать с 2018 годом, то на три тысячи 435 человек меньше.

В августе этого года в Абхазии впервые прошли соревнования по трейлранингу, организованные российским обществом WildMountainRace. Всего в них приняли участие около 200 спортсменов, 18 из которых - члены Федерации триатлона Республики Абхазия. Маршрут был необычным, он начался с поворота на Гегский водопад, далее участники пересекли реку Гега, поднялись в гору Пшегишха и финишировали на озере Рица.

Через месяц еще одно спортивное мероприятие проходило с видом на Рицу. Представители из Абхазии, России, Франции, Украины и Белоруссии, в возрасте от 13 до 67 лет приняли участие в забеге "Жемчужина Абхазии".

Рицинский национальный парк вдохновляет не только на спортивные подвиги. Так в сентябре там прошел ежегодный фестиваль "Рифмы на Рице". В этом году фестиваль был посвящен творчеству писателя Фазиля Искандера. Его произведения на фестивале звучали на русском и адыгском языках.

А в пятницу, 18 октября, в рамках VI Международного арт-пленэра "Краски осени Абхазии-2019" более 20 профессиональных художников из России и Израиля, а также преподаватели и студенты Отделения искусств Абхазского государственного университета и Сухумской художественной школы отправятся творить на озеро Рицу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Озеро Рица

Виртуальная Абхазия: Рица, как на ладони>>

45% дохода парка уходит в республиканский бюджет, а также на безвозмездную помощь Гудаутскому району, а 55% на техническое оснащение, ремонтные работы, охрану территории и зарплаты работникам.

В 2018 году в Рицинском парке был также открыт новый туристический маршрут к историческим дольменам, расположенным на территории заповедника.

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