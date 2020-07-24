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Названы даты проведения отборочных экзаменов в вузы России

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200724/1030610667/Nazvany-daty-provedeniya-otborochnykh-ekzamenov-v-vuzy-Rossii.html

Вступительные экзамены для абхазских абитуриентов будут проводиться дистанционно на базе московских вузов.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Стали известны даты проведения отборочных экзаменов для абхазских абитуриентов, поступающих в вузы России, об этом сообщается в Telegram канале представительства Россотрудничества в Абхазии.

Отмечается, что в ближайшее время будут опубликованы инструкции и разъяснения, а также будет проведен онлайн семинар, в рамках которого можно будет задать вопросы представителям вузов, проводящих экзамены.

Тестирование по русскому языку, химии и обществознанию проведет Финансовый университет при Правительстве России:

  • русский язык - 1 августа;
  • химия и обществознание - 1 августа.

Тестирование по математике проведет Московский физико-технический институт (МФТИ):

  • математика - 9 августа.

В 2020 году на обучение абхазских студентов в российских вузах выделено 50 квот по различным специальностям.

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