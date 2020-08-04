Эксперты Минздрава России осмотрели ЦРБ Гудауты и станцию скорой помощи в Сухуме

По итогам рабочей поездки российские коллеги планируют провести совещание с главой республиканского Минздрава Тамазом Цахнакия.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Группа экспертов российского Минздрава посетила основной госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Гудауте, специалисты ознакомились с маршрутизацией пациентов, провели обход в "красной" зоне, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, сообщается на сайте Минздрава России.

Кроме того, представители Минздрава России проинспектировали работу станции скорой помощи в Сухуме, автомобили которой предназначены для эвакуации инфицированных коронавирусом, а также ознакомились с организацией работы детской поликлиники.

В состав делегации вошли помощник министра здравоохранения, курирующая вопросы организации медицинской помощи населению Оксана Гусева, директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова, а также замминистра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская.

6 августа российские специалисты-инженеры приступят к монтажу и наладке компьютерного томографа, который планируется запустить в эксплуатацию во второй половине текущего месяца.

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