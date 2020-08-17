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Не на живую приманку: фестиваль рыбной ловли пройдет в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200817/1030775355/Ne-na-zhivuyu-primanku-festival-rybnoy-lovli-proydet-v-Abkhazii.html

Летний фестиваль рыбной ловли "Рокфишинг Лайт" будет проходить в течение четырех часов, по итогам определят трех лучших рыбаков.

 СУХУМ, 17 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Летний фестиваль рыбной ловли "Рокфишинг Лайт" впервые пройдет в Абхазии 21 августа на берегу моря, недалеко от озера Скурча, рассказал в интервью Sputnik организатор мероприятия Ераст Квирая.

"Соберутся единомышленники, у кого общий интерес, во время фестиваля пройдет нечто наподобие турнира, но мы не хотим, чтобы был большой сопернический дух, хотим, чтобы люди могли в дружеской компании половить рыбу и не чувствовали друг в друге конкурентов", - подчеркнул он.

Фестиваль пройдет в один тур и продлится в течение четырех часов. После подсчета определятся трое лучших рыбаков.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"К нам едут гости из Новороссийска, Краснодара, много наших ребят из Гудауты, Гала и других мест. Подобное мы будем проводить впервые, думаю, что это будет интересно людям и впредь фестиваль станет традиционным", - сказал Квирая.

Организатор отметил, что в республике очень много молодых людей, которые увлечены охотой и рыбалкой, и с каждым годом их становится все больше. Подобные фестивали воспитывают в участниках правильное отношение к природе.

"Люди, которые ходят на такие мероприятия, не занимаются браконьерством, ценят природу, тот биоресурс, который у нас есть", - заметил он.
Ераст Квирая подчеркнул, что для участников фестиваля установлены определенные правила.

"Первое правило – нельзя ловить рыбу на живые приманки, червяков, мидий, можно ловить только на искусственные, это силиконовые, пластиковые, металлические приманки", - сказал он.

Еще одно обязательное условие заключается в том, что некоторые виды рыб, среди которых горбыль, обязательно нужно отпустить в море после того, как судья его зафиксировал. Участники фестиваля будут ловить рыбу с берега моря на спиннинги.

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