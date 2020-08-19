Ника без патефона: неизвестные украли деталь скульптуры на Сухумской набережной

Скульптура Ники на сухумской набережной не пострадала, однако портативный патефон, по словам автора Архипа Лабахуа, был главной деталью композиции.

СУХУМ, 19 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Неизвестные украли деталь скульптуры Ники на сухумской набережной - патефон, об этом рассказал автор Архип Лабахуа.

Инцидент произошел два дня назад. Скульптор уверен, что "операция" была спланированная.

"Как мне сказали, позавчера вечером уже не было патефона. Кто-то спланировал это, болт был достаточно прочный, просто так нельзя было снять патефон. Видимо, пришел с ломом", – отметил он.

По словам Архипа Лабахуа, сама скульптура Ники не пострадала, однако портативный патефон был главной деталью всей композиции.

"Вся прелесть в том, что рука Ники лежит на игле, вот она установит иглу на пластинку и зазвучит музыка. Это напряженный момент, приятное ожидание музыки", – поясняет Лабахуа.

Скульптуру можно восстановить. У автора сохранился слепок. Вопрос только в деньгах. Как отметил Лабахуа, необходимо найти 200 американских долларов на литье в бронзе.

"Нужно снова отправлять форму на литье в Ростов. Это займет где-то месяц-полтора. Я пока не обращался в мэрию, но, думаю, городские власти оплатят восстановление скульптуры", – сказал он.

В милицию Архип Лабахуа не обращался. Автор скульптуры считает, что найти патефон нереально.

"Патефон сам по себе привлекательный вид имеет. Но такой ценой – полный идиотизм. Один человек радуется патефону, а сколько человек расстроены из-за его поступка? Но я думаю, все будет нормально. Теперь вместо одного болта сделаем три", – добавил Архип Лабахуа.

Скульптура Ники с патефоном на Сухумской набережной была установлена в 2012 году.

Это не первый случай, когда скульптуры Архипа Лабахуа подвергаются вандализму. Ранее неизвестные украли книжку и перо у пингвина-философа, а в 2018 году молодые люди сначала подожгли скульптуру Тачкума, а после попытались снести скульптуру. Однако это им не удалось, в итоге во время акта вандализма были разрушены две трубы, они проходят по всему "телу" и через локоть попадают в камень, который Тачкум держит в руке. Администрация Сухума восстановила скульптуру Тачкума.

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