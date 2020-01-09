16:53 09 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.23
  • EUR68.06
Поиск
Инфографика

Энергетика, больница и тюрьма: во что вложат деньги Инвестпрограммы в Абхазии

Получить короткую ссылку
96 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии
© Sputnik Леон Гуния Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102912/28/1029122843.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20200109/1029172499/Energetika-bolnitsa-i-tyurma-vo-chto-vlozhat-dengi-Investprogrammy-v-Abkhazii.html

Общая сумма российской Инвестпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы составляет четыре с половиной миллиарда рублей. Сколько денег и на что именно планируют потратить в республике за три года, в инфографике Sputnik Абхазия.

В рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии с 2020 по 2022 годы Российская Федерация выделит равными долями по полтора миллиарда рублей в год.

Львиную долю этих средств потратят на капремонты, модернизацию и обновления в сфере энергетики, водоснабжения, дорожной инфраструктуры. Общая сумма затрат на энергетику составит чуть больше 725 миллионов рублей, на водоснабжение и водоотведение в городах и районах – около одного миллиарда рублей, примерно столько же на ремонт автодорог в Сухуме и районах.

© Sputnik / Константин Михальчевский
Гулиа об Инвестпрограмме на три года: решит инфраструктурные проблемы

С 2021 года начнутся работы по монтажу освещения на участке республиканской трассы от Сухума до Очамчыры протяженностью 42 километра. На это выделят 83 миллиона рублей.

В Гагру планируют вложить около 660 миллионов рублей. 30 миллионов потратят на ремонт колоннады, работы по благоустройству, озеленению и налаживанию энергоснабжения парка имени принца Ольденбургского. На модернизацию  инженерной инфраструктуры - систем водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации за три года потратят более 630 миллионов рублей.

На строительство полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района заложено 112,8 миллионов рублей в 2020 году. Проектно-изыскательские работы для строительства пенитенциарного учреждения – тюрьмы обойдутся государству в общей сложности в 131,2 миллиона рублей с 2020 по 2021 годы.

С 2021 года планируется начало строительство Республиканской детской больницы. За два года на нее выделят 200 миллионов рублей.

Читайте также:

По теме

Кошин о распределении средств Инвестпрограммы в Абхазии: в приоритете чаяния людей
Теги:
Абхазия, Инвестиционная программа социально-экономического развития Абхазии


Еще инфографика

  • Способы сохранения елки
    Последнее обновление: 11:40 03.01.2020
    11:40 03.01.2020

    Как сохранить елку

    Чтобы живая елка как можно дольше сохраняла праздничный вид, нужно соблюдать несколько простых правил. Смотрите в инфографике.

    255
  • Последнее обновление: 13:22 17.12.2019
    13:22 17.12.2019

    Пальмы Сухума: факты и цифры

    И.о. главы Сухума Кан Кварчия приобрел в подарок столице Абхазии 61 пальму вашингтонию нитеносную, которых доставили из Италии. Высаживать пальмы на набережной Сухума начали 5 декабря и обещают закончить до конца года.

    1133
  • Латская трагедия
    Последнее обновление: 09:19 14.12.2019
    09:19 14.12.2019

    Прерванный полет: Латская трагедия

    В пятый месяц Отечественной войны народа Абхазии 14 декабря 1992 года грузинскими войсками был сбит вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала.

    965
  • Последнее обновление: 13:40 11.12.2019
    13:40 11.12.2019

    Калькулятор тепла: заготовка дров в Абхазии

    Какие дрова чаще всего заготавливают в Абхазии, в какое время лучше всего рубить деревья и сколько стоит обеспечить тепло в доме, смотрите в инфографике Sputnik.

    773

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Штурм Администрации президента: кадры с акции протеста в Сухуме
Акция протеста: кадры штурма Администрации президента в Сухуме
Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии
Энергетика, больница и тюрьма: во что вложат деньги Инвестпрограммы в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться