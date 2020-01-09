Энергетика, больница и тюрьма: во что вложат деньги Инвестпрограммы в Абхазии

Общая сумма российской Инвестпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы составляет четыре с половиной миллиарда рублей. Сколько денег и на что именно планируют потратить в республике за три года, в инфографике Sputnik Абхазия.

В рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии с 2020 по 2022 годы Российская Федерация выделит равными долями по полтора миллиарда рублей в год.

Львиную долю этих средств потратят на капремонты, модернизацию и обновления в сфере энергетики, водоснабжения, дорожной инфраструктуры. Общая сумма затрат на энергетику составит чуть больше 725 миллионов рублей, на водоснабжение и водоотведение в городах и районах – около одного миллиарда рублей, примерно столько же на ремонт автодорог в Сухуме и районах.

С 2021 года начнутся работы по монтажу освещения на участке республиканской трассы от Сухума до Очамчыры протяженностью 42 километра. На это выделят 83 миллиона рублей.

В Гагру планируют вложить около 660 миллионов рублей. 30 миллионов потратят на ремонт колоннады, работы по благоустройству, озеленению и налаживанию энергоснабжения парка имени принца Ольденбургского. На модернизацию инженерной инфраструктуры - систем водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации за три года потратят более 630 миллионов рублей.

На строительство полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района заложено 112,8 миллионов рублей в 2020 году. Проектно-изыскательские работы для строительства пенитенциарного учреждения – тюрьмы обойдутся государству в общей сложности в 131,2 миллиона рублей с 2020 по 2021 годы.

С 2021 года планируется начало строительство Республиканской детской больницы. За два года на нее выделят 200 миллионов рублей.

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