"Геройства Абраскила": абхазская мифология оживет на экране

Мультфильм о герое из абхазского фольклора был создан, чтобы возродить национальную мультипликацию на родном языке.

СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Презентация нового абхазского мультфильма "Геройства Абраскила" состоится в Абхазской государственной филармонии 27 августа в 17:30, рассказал в интервью Sputnik режиссер-мультипликатор проекта Астамур Квициния.

Главный герой картины - Абраскил, герой-мученик из абхазской мифологии, который, согласно легенде, был заточен в Отапской пещере.

"Изначально идея создания этого мультфильма появилась еще до того, как я стал активно заниматься мультипликацией. В 2009 году был выпущен комикс, который назывался "Абраскил и великан". Комикс мы выпустили при поддержке Фонда развития абхазского языка", - отметил он.

С тех пор Астамур Квициния задумался о создании мультфильма по мотивам этого комикса.

"Комикс был основан на легенде из фольклора об Абраскиле, но потом я его переделал, адаптировал сюжет для детей, сценарий был заново переписан. Потом, когда я начал заниматься мультипликацией, когда уже поработал в различных проектах, я решил, что пора создавать уже что-то более существенное", - подчеркнул режиссер-мультипликатор.

Он поставил перед собой цель выйти за рамки 5-10 минутного мультфильма и создать более развернутую работу.

"И вот я поставил перед собой задачу за два года сделать мультфильм не меньше 15 минут, но в итоге вышло 17, и я уложился в этот срок. Первый год проект я делал сам, без спонсорства, своими личными силами, потом у меня появился спонсор, компания "Абхазский национальный исторический парк", благодаря им я смог завершить проект. Нужно было подключать музыкантов, звукорежиссера, было много других моментов", - заметил Квициния.

Редактором сценария мультфильма стал поэт Дмитрий Габелиа, режиссер и актер РУСДРАМа записывал голоса актеров, которые озвучивали героев мультфильма.

Перед презентацией "Геройства Абраскила" в Госфиралмонии пройдет небольшой концерт, вход будет бесплатным, мероприятие в первую очередь ориентировано на детей, чтобы они могли прийти и с удовольствием отдохнуть, рассказал Квициния.

Цель проекта – создать новый абхазский контент, возродить национальную мультипликацию в республике.

Астамур Квициния является автором еще одного выпущенного комикса о национальном абхазском герое - "Напха Киагуа". В коллекции Астамура есть и другие комиксы, которые из-за финансовых проблем не выпущены до сих пор.

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