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Минздрав сообщил, когда в Абхазии начнется вакцинация от гриппа

© Sputnik / Игорь Зарембо
В Абхазии
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Министерство здравоохранения республики закупило 11 тысяч доз трех- и четырехвалентной вакцины от гриппа.

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Вакцинация для профилактики гриппа начнется в Абхазии с начала октября, сообщил Sputnik начальник управления обеспечения лекарственными средствами и медизделиями Минздрава Абхазии Ахра Аджба.

По его словам, всего Министерство здравоохранения заказало 11 тысяч доз трех- и четырехвалентной вакцины, которые будут распределяться по районам Абхазии. Аджба подчеркнул, что ежегодно прививаются около 10 тысяч человек, но при необходимости Министерство готово заказать дополнительную партию.

"В России вакцинировать от гриппа начинают раньше, в Абхазии сезонность в связи с погодными условиями запоздалая, поэтому процесс начинается в начале октября. После 14 дней с момента ввода вакцины в организме человека начинают развиваться антитела, которые борются с вирусом. Мы заказали всего несколько тысяч четырехвалентной вакцины, так как она не подходит детям, а только взрослым, но при необходимости Министерство готово заказать дополнительное количество", - добавил он.

Аджба отметил, вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Сделать ее можно будет в течение месяца.

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