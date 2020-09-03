Пещера в Абхазии, где погиб спелеолог Демидов, может оказаться глубочайшей в мире

Российский спелеолог Павел Демидов, член команды "Перово-Спелео", погиб в ходе спуска в одну из неисследованных пещер на горе Арбаика 23 августа.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Спелеологи продолжат изучать пещеру Интеграл, в которой погиб Павел Демидов, сообщил в интервью радио Sputnik Абхазия российский спелеолог Евгений Снетков.

Исследование пещеры планируется продолжить уже летом следующего года, проинформировал он.

"Работы в пещерах Абхазии ведут несколько клубов спелеологов, мы стараемся объединять усилия", - рассказал Снетков.

Он отметил, что в работе принимают участие и абхазские спелеологи.

"Поскольку совсем недавно открылся въезд в Абхазию в связи с пандемией, всего три группы спелеологов прилетело на Арбаику, это две московские группы и одна из Сибири. Московские группы уже вернулись, одна из-за несчастного случая, связанного с гибелью Демидова, а другая отработала до конца по своему плану", - говорит спелеолог.

Сейчас на горе Арбаика работает группа спелеологов из Иркутска, рассказал Евгений Снетков. "В течение осени туда приедут спелеологи из Красноярска и зимой продолжат исследования", - заметил он.

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Снетков сообщил, что спелеологи занимаются исследованием пещер на горе Арбаика в нескольких районах.

"Мы разделили фронт работы на несколько районов, но все они перспективные и интересные. Они находятся рядом с пещерой Веревкина, там, где глубочайшие пещеры, например, Крубера. Пещера Интеграл (в которой погиб спелеолог Павел Демидов – ред.) находится недалеко от Веревкина, вход у нее выше на сто метров и, скорее всего, там глубина более двух километров", - отметил Евгений Снетков.

Он отметил, что пещера Интеграл может оказаться самой глубокой не только в Абхазии но и во всем мире. На данный момент глубочайшей в мире считается пещера Веревкина, чья глубина составляет 2 212 метров.

"Об этом говорит высота входа, у нее она больше, чем в пещеру Веревкина на сто метров, единственное, надо дойти до глубины. Дело в том, что там течет вода, она обязательно должна попасть в реку, которая находится внизу в пещере. Глубина всех пещерных систем определяется этой рекой и высотой входа", - заметил спелеолог.

В октябре спелеологи планируют исследовать пещеру Сарма, которая также находится на горе Арбаика.

"Она тоже будет больше двух километров глубиной, чем глубже пещера, тем сложнее ее исследовать, потому что чтобы спуститься на дно пещеры, уходит от трех до пяти дней", - сказал он.

По прогнозам спелеологов, на горе Арбаика открыто только 2-3% пещер от общего количества.

"Там работать и работать сто лет. Потом существует не только Арбаика, но и Бзыбский хребет, который тоже огромен", - заметил Евгений Снетков.

Снетков сообщил, что тело его погибшего коллеги, спелеолога Павла Демидова доставили в Москву на самолете утром 3 сентября.

23 августа Павел Демидов отправился в пещеру вместе со своим коллегой Андреем Шумейко. На глубине 305 метров в пещере начался крупноглыбовый завал. Павлу Демидову не удалось выбраться из-под камней, Шумейко спасся.

26 августа началась операция по извлечению тела Демидова из пещеры. К операции сразу присоединились спасатели МЧС Абхазии, ход операции контролировал лично глава ведомства Лев Квициния. 29 августа тело Павла Демидова достали из-под завала и начали подготовку пещеры к транспортировке носилок.

Пещеру, в которой погиб Демидов, спелеологи открыли в 2019 году, пройдя ее до глубины 200 метров. По мнению спелеологов, эта пещера имеет все шансы стать глубочайшей пещерой не только в Абхазии, но и в мире.

1 сентября сотрудники МЧС Абхазии совместно со спелеологами извлекли тело погибшего Павла Демидова из пещеры. 2 сентября на вертолете его доставили в морг города Гагры.

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