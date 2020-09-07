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Финалист конкурса "Гордость Абхазии" стал помощником министра финансов

© Foto / Послы доброй воли Абхазии
В Абхазии
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Алмахсит Осия займется поддержкой малого и среднего бизнеса в Абхазии и "Школой молодежного предпринимательства" в Абхазском государственном университете.

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба подписал распоряжение о назначении Алмахсита Осия своим помощником по поддержке малого и среднего бизнеса, сообщается на странице послов доброй воли Абхазии в Facebook.

В ходе встречи Владимир Делба подчеркнул, что у Алмахсита Осия хорошие шансы проявить себя на площадке министерства для дальнейшего роста в ведомстве.

© Sputnik
Такие обстоятельства: Кутарба о многогранности конкурса "Гордость Абхазии"

Осия также будет заниматься поиском и разработкой форматов поддержки перспективных предприятий, в особенности технологических стартапов молодежи. Кроме того, он будет координировать проект "Школа молодежного предпринимательства" на базе АГУ.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.

Проект "Гордость Абхазии" завершился 25 августа. Победители определились по результатам финального рейтинга, который на 70% состоял из оценки конкурсной комиссии за прошедшие три этапа и на 30% - из итогов онлайн-голосования.

По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба.

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