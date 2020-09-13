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Sputnik недели: визит Бжания в Москву, COVID-19 и день памяти Воронова

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Аслан Бжания уехал с рабочим визитом в Москву, в республике продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, Ткуарчалской районной больнице окажут помощь в приобретении оборудования.

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Sputnik

Визит в Москву

Главным политическим событием уходящей недели стал визит президента Абхазии Аслана Бжания в Москву, который состоялся 7 сентября. Как сообщала пресс-служба главы государства, он провел ряд рабочих встреч в Администрации президента и правительстве Российской Федерации.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Аслан Бжания уехал в Москву с рабочим визитом

Более подробно о программе визита главы государства в пресс-службе не сообщили.

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Это уже четвертая поездка Бжания в российскую столицу с момента его вступления в должность президента Абхазии.

Первый визит в Москву главы государства состоялся в начале мая этого года. Бжания тогда сопровождали министр финансов Владимир Делба и министр экономики Кристина Озган.

24 июня глава государства принял участие в Параде Победы в Москве, который был перенесен с 9 мая на конец первого летнего месяца из-за пандемии коронавируса.

30 июля Бжания вновь посетил столицу России с рабочим визитом, тогда по итогам переговоров было принято принципиальное решение об открытии границы между двумя государствами.

Помощь ткуарчалской больнице

На неделе в Абхазию приехала делегация из Минздрава России, которая встречалась с министром здравоохранения республики Тамазом Цахнакия, после чего они отправились в Ткуарчалскую районную больницу.

Целью визита делегации стало согласование и утверждение перечня оборудования и инвентаря, необходимого для работы центральной районной больницы Ткуарчала, которую реконструируют в рамках Инвестиционной программы.

Строительство ЦРБ началось в 2017 году по Инвестпрограмме 2017-2019 годов и должно было завершиться в ноябре 2019 года. Лимит финансирования по объекту составлял 258 миллионов рублей.

Однако в проекте не были предусмотрены забор, морг, здание столовой, прачечная, здание для размещения рентгеновского аппарата и лестничные перила.

На встрече министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что лимит финансирования строительства центральной районной больницы в Ткуарчале будет увеличен.

День памяти Юрия Воронова

11 сентября в Абхазии прошел день памяти ученого и политического деятеля Юрия Воронова, который был убит на пороге своей квартиры в Сухуме в 1995 году.

Цветы к его могиле возложили руководство Абхазии, научное сообщество и общественность.

"Юрий Воронов из той семьи, которая издавна, по крайней мере с конца XIX века, проживала в Абхазии. Юрий Николаевич глубоко интересовался историей Абхазии. Еще будучи школьником, он проводил самостоятельные исследования Цебельдинской крепости, он туда ходил, интересовался. Несмотря на то, что в Институте востоковедения он получил специализацию египтолог, он вернулся и стал заниматься историей Абхазией. Любовь к родине победила", - рассказал историк Сослан Салакая.

© Sputnik / Томас Тхайцук
День памяти: в Сухуме возложили цветы к могиле ученого Юрия Воронова

Юрий Воронов родился в селе Цебельда в Абхазии в родовой усадьбе Вороновых "Ясочка" 8 мая 1941 года.

В 1965 году он окончил Ленинградский университет. С 1971 года – кандидат исторических наук, а с 1985 — доктор исторических наук, профессор Абхазского государственного университета. Возглавлял Цебельдинский историко-культурный заповедник.

В 1990-1995 годах был депутатом Верховного Совета Абхазии. Во время Отечественной войны народа Абхазии вел работу по защите интересов Абхазии, участвовал в переговорном процессе и часто давал интервью российским СМИ. Он стал одним из главных символов победы и независимости республики.
С 1994 по 1995 год – вице-премьер в Совете Министров Абхазии. До своей трагической гибели руководил Конгрессом русских общин в Абхазии. Юрий Воронов был убит в сентябре 1995 года на пороге своей квартиры в Сухуме.

Жилищные программы отложены

О том, что реализация жилищных программ "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021" отложена на следующий год, 8 сентября сообщил министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба.

"Работа комиссии, которая рассматривает заявления участников жилищных программ, временно остановлена из-за пандемии. При этом прием заявлений продолжается, многие люди уже подали документы. Но в этом году жилье никому не будет выдано. Программы рассчитаны на три года, учитывая то, что в течение этого года никому не будут предоставлены квартиры, действие программ будет продлено до 2022 года", - подчеркнул министр.

Ключи
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Реализация жилищных программ в Абхазии отложена на 2021 год

Работа комиссии по реализации госпрограмм "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021" была приостановлена в марте 2020 года из-за проблем с финансированием на фоне распространения коронавируса.

3 июня премьер-министр Александр Анкваб ознакомился с документацией государственных программ по предоставлению жилья нуждающимся гражданам и поручил министру соцобеспечения оценить их эффективность и перспективу продолжения их реализации.

Осуждены за укрывательство

7 сентября Сухумский городской и Очамчырский районный суды вынесли приговоры двум гражданам Абхазии, осужденным за укрывательство фигурантов громкого дела о стрельбе на набережной в центре Сухума и незаконное хранение оружия.

Весы Фемиды, судейский молоток и юридическая литература
© Fotolia / Izzetugutmen
Два человека осуждены за укрывательство фигурантов дела о тройном убийстве в Сухуме

Как сообщила Генпрокуратура, Изольда Ахуба была осуждена по части 1 статьи 217 (незаконное хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия) и статье 318 (укрывательство) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Ахуба обвинялась и признана судом виновной в том, что она в период с 26 мая по 29 мая 2020 года, достоверно зная о нахождении в розыске Эрика Чкадуа, обвиняемого органом предварительного следствия в совершении умышленного убийства Алхаса Авидзба, Астамура Шамба и Доминики Акиртава, "совершила активные действия, выразившиеся в предоставлении ему отдельной комнаты и продуктов питания в своем жилище в Сухуме".

Кроме того, Ахуба осуждена за незаконное хранение в вышеуказанной квартире большого количества огнестрельного оружия, боеприпасов различного калибра, в том числе и от подствольного гранатомета, а также боевых гранат.

19 августа по результатам рассмотрения уголовного дела Ахуба была признана виновной и осуждена по совокупности преступлений к двум годам и двум месяцам лишения свободы, условно, с испытательным сроком на шесть месяцев, без штрафа.

3 сентября 2020 года Очамчырский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению Валериана Шанава, также обвиняемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и укрывательстве преступления.

Шанава обвинялся и признан судом виновным в том, что он в период с 21 апреля по 8 мая 2020 года, достоверно зная о нахождении в розыске еще одного фигуранта дела о стрельбе у ресторана "Сан Ремо" на набережной Сухума Беслана Бганба, "совершил активные действия, выразившиеся в его доставлении и сокрытии в жилище, расположенном в селе Гуп, Очамчырского района, при этом систематически обеспечивал Бганба продуктами питания и предметами первой необходимости, тем самым укрывал и способствовал уклонению от уголовной ответственности Бганба", сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По результатам рассмотрения уголовного дела Шанава был признан виновным и осужден по совокупности преступлений к трем годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком на два года со штрафом в размере 40 тысяч рублей в доход государства.

Кубок Абхазии по футболу

Кубок Абхазии по футболу начался 8 сентября игрой между командами "Афон" и "Садз". Всего, в розыгрыше Кубка Абхазии по футболу будут принимать участие восемь команд: "Нарт", "Динамо", "Ерцаху", "Рица", "Афон", "Самурзакан", "Гагра" и "Садз".

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Директор Футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко сообщил, что четвертьфинал Кубка Абхазии по футболу закончится 16 сентября.

"Команды играют друг с другом на вылет, мы провели жребий, определили, кто с кем играет, и команды из двух матчей определяют сильнейшего. Потом проходят в полуфинал, в котором будут играть четыре команды, каждая пара также проведет по два матча, и определят победителя", - подчеркнул Федоренко.

Финал Кубка Абхазии по футболу планируется провести 8 ноября на сухумском стадионе "Динамо". 

Ситуация с COVID-19

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии остается непростой, 9 сентября скончался еще один пациент с этим заболеванием.

"9 сентября в Гудаутском ковидном госпитале скончался пациент 78 лет с двусторонней полисегментарной ковид-ассоциированной пневмонией с сопутствующими хроническими заболеваниями – сахарным диабетом, гипертонической болезнью 3 стадии, хронической болезнью почек. Несмотря на все усилия медиков, пациент скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", – сообщили в оперштабе по защите населения от COVID-19.

Неблагоприятная ситуация наблюдается и в образовательных учреждениях, 11 сентября начальник Управления образования Сухума Астанда Таркил в эфире Абхазского телевидения сообщила, что среди учителей сухумских общеобразовательных школ десять заболевших коронавирусом.

 

© Sputnik / Денис Абрамов
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По ее словам, 20 учителей находятся на самоизоляции. Также на самоизоляции находятся около 60 учащихся столичных школ.

"Если в классе у нас ребенок заболел, то весь класс уходит на самоизоляцию на две недели", - сказал Таркил.

Таркил отметила, что во всех школах ведется тщательная санитарная обработка, учебная нагрузка сокращена - в первых классах уроки проходят по 30 минут, а со второго по 11 классы - по 35 минут. Перемена длится 10 минут, большая перемена - 20 минут.

Также в эфире Абхазского телевидения министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия заявил, что трое граждан республики повторно заболели коронавирусом.

Задержка с получением результатов анализов связана с большим количеством исследований - более 200 анализов в сутки. Баклаборатория работает в три смены, стоит вопрос об усилении баклаборатории, заключил Цахнакия.

Уже 12 сентября председатель правления ООО "ИнгурГЭС" Леван Мебония сообщил, что порядка 50 сотрудников ИнгурГЭС заболели коронавирусом.

© Sputnik / Томас Тхайцук
У порядка 50 сотрудников ИнгурГЭС выявили коронавирус

"Недавно на границе в селе Аберкыт с грузинской стороны протестировали одну женщину, которая переходила границу, у нее обнаружили коронавирус. Начали устанавливать контактные лица, стали проверять и сотрудников станции. Сначала заболели четыре человека, потом 28, потом 16, в общей сложности где-то под 50 человек. Практически все они из села Аберкыт (старое название Саберио - прим.), только один - из Зугдиди", - пояснил Леван Мебония.

У всех инфицированных, по словам Мебония, заболевание протекает бессимптомно, "все нормально себя чувствуют", и, тем не менее, они отправлены на карантин в больницы Зугдиди и Анаклии. Анализ на коронавирус им сделали на грузинской стороне. Сотрудники ИнгурГЭС имеют разрешение на пересечение границы, несмотря на действующие ограничения.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 640 человек. Из них 170 пациентов выздоровели, шесть летальных случаев.


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