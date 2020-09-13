Sputnik недели: визит Бжания в Москву, COVID-19 и день памяти Воронова

Президент Аслан Бжания уехал с рабочим визитом в Москву, в республике продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, Ткуарчалской районной больнице окажут помощь в приобретении оборудования.

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Sputnik

Визит в Москву

Главным политическим событием уходящей недели стал визит президента Абхазии Аслана Бжания в Москву, который состоялся 7 сентября. Как сообщала пресс-служба главы государства, он провел ряд рабочих встреч в Администрации президента и правительстве Российской Федерации.

Более подробно о программе визита главы государства в пресс-службе не сообщили.

Это уже четвертая поездка Бжания в российскую столицу с момента его вступления в должность президента Абхазии.

Первый визит в Москву главы государства состоялся в начале мая этого года. Бжания тогда сопровождали министр финансов Владимир Делба и министр экономики Кристина Озган.

24 июня глава государства принял участие в Параде Победы в Москве, который был перенесен с 9 мая на конец первого летнего месяца из-за пандемии коронавируса.

30 июля Бжания вновь посетил столицу России с рабочим визитом, тогда по итогам переговоров было принято принципиальное решение об открытии границы между двумя государствами.

Помощь ткуарчалской больнице

На неделе в Абхазию приехала делегация из Минздрава России, которая встречалась с министром здравоохранения республики Тамазом Цахнакия, после чего они отправились в Ткуарчалскую районную больницу.

Целью визита делегации стало согласование и утверждение перечня оборудования и инвентаря, необходимого для работы центральной районной больницы Ткуарчала, которую реконструируют в рамках Инвестиционной программы.

Строительство ЦРБ началось в 2017 году по Инвестпрограмме 2017-2019 годов и должно было завершиться в ноябре 2019 года. Лимит финансирования по объекту составлял 258 миллионов рублей.

Однако в проекте не были предусмотрены забор, морг, здание столовой, прачечная, здание для размещения рентгеновского аппарата и лестничные перила.

На встрече министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что лимит финансирования строительства центральной районной больницы в Ткуарчале будет увеличен.

День памяти Юрия Воронова

11 сентября в Абхазии прошел день памяти ученого и политического деятеля Юрия Воронова, который был убит на пороге своей квартиры в Сухуме в 1995 году.

Цветы к его могиле возложили руководство Абхазии, научное сообщество и общественность.

"Юрий Воронов из той семьи, которая издавна, по крайней мере с конца XIX века, проживала в Абхазии. Юрий Николаевич глубоко интересовался историей Абхазии. Еще будучи школьником, он проводил самостоятельные исследования Цебельдинской крепости, он туда ходил, интересовался. Несмотря на то, что в Институте востоковедения он получил специализацию египтолог, он вернулся и стал заниматься историей Абхазией. Любовь к родине победила", - рассказал историк Сослан Салакая.

Юрий Воронов родился в селе Цебельда в Абхазии в родовой усадьбе Вороновых "Ясочка" 8 мая 1941 года.

В 1965 году он окончил Ленинградский университет. С 1971 года – кандидат исторических наук, а с 1985 — доктор исторических наук, профессор Абхазского государственного университета. Возглавлял Цебельдинский историко-культурный заповедник.

В 1990-1995 годах был депутатом Верховного Совета Абхазии. Во время Отечественной войны народа Абхазии вел работу по защите интересов Абхазии, участвовал в переговорном процессе и часто давал интервью российским СМИ. Он стал одним из главных символов победы и независимости республики.

С 1994 по 1995 год – вице-премьер в Совете Министров Абхазии. До своей трагической гибели руководил Конгрессом русских общин в Абхазии. Юрий Воронов был убит в сентябре 1995 года на пороге своей квартиры в Сухуме.

Жилищные программы отложены

О том, что реализация жилищных программ "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021" отложена на следующий год, 8 сентября сообщил министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба.

"Работа комиссии, которая рассматривает заявления участников жилищных программ, временно остановлена из-за пандемии. При этом прием заявлений продолжается, многие люди уже подали документы. Но в этом году жилье никому не будет выдано. Программы рассчитаны на три года, учитывая то, что в течение этого года никому не будут предоставлены квартиры, действие программ будет продлено до 2022 года", - подчеркнул министр.

Работа комиссии по реализации госпрограмм "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище-2021" была приостановлена в марте 2020 года из-за проблем с финансированием на фоне распространения коронавируса.

3 июня премьер-министр Александр Анкваб ознакомился с документацией государственных программ по предоставлению жилья нуждающимся гражданам и поручил министру соцобеспечения оценить их эффективность и перспективу продолжения их реализации.

Осуждены за укрывательство

7 сентября Сухумский городской и Очамчырский районный суды вынесли приговоры двум гражданам Абхазии, осужденным за укрывательство фигурантов громкого дела о стрельбе на набережной в центре Сухума и незаконное хранение оружия.

Как сообщила Генпрокуратура, Изольда Ахуба была осуждена по части 1 статьи 217 (незаконное хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия) и статье 318 (укрывательство) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Ахуба обвинялась и признана судом виновной в том, что она в период с 26 мая по 29 мая 2020 года, достоверно зная о нахождении в розыске Эрика Чкадуа, обвиняемого органом предварительного следствия в совершении умышленного убийства Алхаса Авидзба, Астамура Шамба и Доминики Акиртава, "совершила активные действия, выразившиеся в предоставлении ему отдельной комнаты и продуктов питания в своем жилище в Сухуме".

Кроме того, Ахуба осуждена за незаконное хранение в вышеуказанной квартире большого количества огнестрельного оружия, боеприпасов различного калибра, в том числе и от подствольного гранатомета, а также боевых гранат.

19 августа по результатам рассмотрения уголовного дела Ахуба была признана виновной и осуждена по совокупности преступлений к двум годам и двум месяцам лишения свободы, условно, с испытательным сроком на шесть месяцев, без штрафа.

3 сентября 2020 года Очамчырский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению Валериана Шанава, также обвиняемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и укрывательстве преступления.

Шанава обвинялся и признан судом виновным в том, что он в период с 21 апреля по 8 мая 2020 года, достоверно зная о нахождении в розыске еще одного фигуранта дела о стрельбе у ресторана "Сан Ремо" на набережной Сухума Беслана Бганба, "совершил активные действия, выразившиеся в его доставлении и сокрытии в жилище, расположенном в селе Гуп, Очамчырского района, при этом систематически обеспечивал Бганба продуктами питания и предметами первой необходимости, тем самым укрывал и способствовал уклонению от уголовной ответственности Бганба", сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По результатам рассмотрения уголовного дела Шанава был признан виновным и осужден по совокупности преступлений к трем годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком на два года со штрафом в размере 40 тысяч рублей в доход государства.

Кубок Абхазии по футболу

Кубок Абхазии по футболу начался 8 сентября игрой между командами "Афон" и "Садз". Всего, в розыгрыше Кубка Абхазии по футболу будут принимать участие восемь команд: "Нарт", "Динамо", "Ерцаху", "Рица", "Афон", "Самурзакан", "Гагра" и "Садз".

Директор Футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко сообщил, что четвертьфинал Кубка Абхазии по футболу закончится 16 сентября.

"Команды играют друг с другом на вылет, мы провели жребий, определили, кто с кем играет, и команды из двух матчей определяют сильнейшего. Потом проходят в полуфинал, в котором будут играть четыре команды, каждая пара также проведет по два матча, и определят победителя", - подчеркнул Федоренко.

Финал Кубка Абхазии по футболу планируется провести 8 ноября на сухумском стадионе "Динамо".

Ситуация с COVID-19

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии остается непростой, 9 сентября скончался еще один пациент с этим заболеванием.

"9 сентября в Гудаутском ковидном госпитале скончался пациент 78 лет с двусторонней полисегментарной ковид-ассоциированной пневмонией с сопутствующими хроническими заболеваниями – сахарным диабетом, гипертонической болезнью 3 стадии, хронической болезнью почек. Несмотря на все усилия медиков, пациент скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", – сообщили в оперштабе по защите населения от COVID-19.

Неблагоприятная ситуация наблюдается и в образовательных учреждениях, 11 сентября начальник Управления образования Сухума Астанда Таркил в эфире Абхазского телевидения сообщила, что среди учителей сухумских общеобразовательных школ десять заболевших коронавирусом.

По ее словам, 20 учителей находятся на самоизоляции. Также на самоизоляции находятся около 60 учащихся столичных школ.

"Если в классе у нас ребенок заболел, то весь класс уходит на самоизоляцию на две недели", - сказал Таркил.

Таркил отметила, что во всех школах ведется тщательная санитарная обработка, учебная нагрузка сокращена - в первых классах уроки проходят по 30 минут, а со второго по 11 классы - по 35 минут. Перемена длится 10 минут, большая перемена - 20 минут.

Также в эфире Абхазского телевидения министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия заявил, что трое граждан республики повторно заболели коронавирусом.

Задержка с получением результатов анализов связана с большим количеством исследований - более 200 анализов в сутки. Баклаборатория работает в три смены, стоит вопрос об усилении баклаборатории, заключил Цахнакия.

Уже 12 сентября председатель правления ООО "ИнгурГЭС" Леван Мебония сообщил, что порядка 50 сотрудников ИнгурГЭС заболели коронавирусом.

"Недавно на границе в селе Аберкыт с грузинской стороны протестировали одну женщину, которая переходила границу, у нее обнаружили коронавирус. Начали устанавливать контактные лица, стали проверять и сотрудников станции. Сначала заболели четыре человека, потом 28, потом 16, в общей сложности где-то под 50 человек. Практически все они из села Аберкыт (старое название Саберио - прим.), только один - из Зугдиди", - пояснил Леван Мебония.

У всех инфицированных, по словам Мебония, заболевание протекает бессимптомно, "все нормально себя чувствуют", и, тем не менее, они отправлены на карантин в больницы Зугдиди и Анаклии. Анализ на коронавирус им сделали на грузинской стороне. Сотрудники ИнгурГЭС имеют разрешение на пересечение границы, несмотря на действующие ограничения.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 640 человек. Из них 170 пациентов выздоровели, шесть летальных случаев.