Статистика, школы и ограничения: что обсуждал штаб по борьбе с COVID в Сухуме

В Сухуме прошло очередное совещание координационного штаба по коронавирусу. Что обсудили участники заседания и какие свежие данные по ситуации с COVID-19 были оглашены - в материале Sputnik.

Заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса состоялось в Абхазии 15 сентября. Члены штаба обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию, готовность медучреждений к росту числа заболевших и способы недопущения кризиса.

Sputnik

Статистика вируса

В ходе совещания министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия привел статистические данные по динамике распространения коронавируса в республике.

По его сведениям, в Сухуме зафиксировано 499 инфицированных. В Гагре коронавирусом заболели 44 человека, в Гудаутском районе - 71, в Очамчырском – 25, в Гулрыпшском – 13, а в Ткуарчалском районе положительный диагноз подтвердился у пятерых.

За весь период пандемии в Абхазии было зарегистрировано семь летальных случаев, обследовано 7774 лиц и взято 9545 тестов.

Также министр отметил, что за все время пандемии 40 случаев заражения были привозными. Среди тех, кто заразился инфекцией через контакты с больными – 341 человек и 120 случаев заражения - "из неизвестного источника".

Отдельные блоки для инфицированных

По словам Цахнакия, к 15 сентября в Гудаутском госпитале на лечении находятся 67 пациентов, из них трое в тяжелом состоянии и 18 в состоянии средней тяжести. Министр напомнил, что госпиталь рассчитан на 300 коек, а инфекционное отделение уже практически заполнено.

"В реанимационном отделении установлены аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы. Все необходимое для лечения тяжелобольных есть, запасы пополняются", - добавил он.

Завершается ремонт специального блока и в Инфекционной больнице Сухума, по окончанию которого можно будет разместить до 40 пациентов со схожими с коронавирусом симптомами, которым необходимо провести диагностику пока не будет установлен диагноз.

"Количество инфицированных растет, поэтому в каждом медучреждении республики будут созданы отдельные блоки, где будут находиться больные с симптомами, схожими с COVID-19 до того, как будет установлен диагноз. Необходимо для этого закупить средства индивидуальной защиты, медикаменты, на это уйдет до 5 миллионов рублей. Эти средства нужны в течение сентября", - добавил министр.

Премьер-министр Александр Анкваб заверил, что средства на организацию блоков и обеспечение их необходимыми средствами будут выделены к сроку.

Запрет на массовые мероприятия

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик назвала ситуацию с растущим количеством зараженных в Абхазии "верхушкой айсберга". По ее прогнозам, актуальная цифра может увеличиться в три раза. Причина тому – массовые мероприятия и наличие бессимптомных больных.

"Чаще всего заболевание имеет очерченный семейный круг. Когда один из членов семьи приносит вирус домой, не имея симптомов, то у всех лиц начинается проявляться коронавирус", - объяснила она.

Для того, чтобы предотвратить ухудшение эпидобстановки, необходимо ввести обязательное ношение масок у сберегательных касс и в учреждениях социальной сферы, считает Скорик.

"При выявлении больных в организациях, все руководители должны приказами довести до сотрудников о необходимости самоизоляции и 14-дневного карантина для лиц, которые находятся с ним в одном кабинете. Всех не нужно отправлять на самоизоляцию", - подчеркнула она.

Также, по мнению главы СЭС, государство обязано вновь ввести запрет на проведение "увеселительных, торжественных и массовых мероприятий" и ограничить похоронные ритуалы двумя сутками, "с участием только близких родственников".

Премьер-министр Александр Анкваб сказал, что члены штаба едины во мнении, что нужно вводить ограничения на проведение массовых мероприятий разного характера. Речь о свадьбах, торжествах, ограничения на мероприятия траурного характера.

"Мы обращаемся к гражданам с большой просьбой проявить бдительность, усердие, внимание к себе, к своим близким и выполнять рекомендации санитарной службы, это очень важно. Это надо делать умело и тонко, с учетом того, что у нас еще идет курортный сезон и по тем сведениям, которыми мы располагаем, курортный сезон имеет продолжение. С одной стороны это неплохо, но с другой надо понимать, что нам надо более чем сделать все для сохранения здоровья населения, без ненужного популизма", - заметил Анкваб.

Скорик обратила внимание и на ситуацию в школах Абхазии, где педагоги старше 65 лет пренебрегли рекомендациями СЭС и вышли на работу.

"Они подвержены заболеванию в 100% случаев. Учитель не может постоянно соблюдать гигиену рук, поэтому в ближайший период классы будут оставаться без учителей, а их лечение займет немало времени. Я бы рекомендовала Министерству просвещения подготавливать молодых педагогов-дублеров", - сказала она.

На данный момент на самоизоляции в столице Абхазии находятся 180 школьников, рассказала начальник Управления образования Сухума Астанда Таркил

Парад Победы состоится

Людмила Скорик рассказала, что Парад Победы состоится, если будет соответствующее распоряжение президента страны.

"Возложение естественно состоится, но все должны присутствовать на этом массовом мероприятии только в лицевых масках, я не говорю в медицинских, а именно в личных лицевых. Не надо гоняться за медицинскими масками, можно пойти в дом мод, пошить маску. Я бы хотела, чтобы родители своим детям купили красивые масочки и показывали пример, что везде надо находиться в масках", - сказала она.

В завершение заседания премьер-министр Александр Анкваб от лица штаба выразил большую благодарность медикам, которые работают в Гудаутском госпитале. Также премьер высоко оценил взаимодействие с российскими коллегами, которые работают вместе с абхазскими врачами.

После окончания заседания Координационного штаба президент Абхазии Аслан Бжания в сопровождении министра здравоохранения и министра финансов отправился с визитом в Гудаутский госпиталь.

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