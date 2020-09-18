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Опять табак: более 1400 пачек сигарет нашли в машине жителя Абхазии на КПП "Адлер"

© Sputnik
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200918/1030961555/Opyat-tabak-bolee-1400-pachek-sigaret-nashli-v-mashine-zhitelya-Abkhazii-na-KPP-Adler.html

Для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС лицо, достигшее 18-летнего возраста, может ввезти не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. Очередную попытку провезти в Россию из Абхазии сигареты контрабандой пресекли сотрудники Погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с Сочинской таможней, сообщила пресс-служба краевого Пограничного управления ФСБ.

"При осуществлении пограничного контроля на автомобильной составляющей пункта пропуска через государственную границу "Адлер" в принадлежащем гражданину Республики Абхазия легковом автомобиле обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 1420 пачек. Сигареты были сокрыты от пограничного и таможенного контроля", - говорится в сообщении.

По данному факту проводятся процессуальные действия.

© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни
Около 500 нарушений выявила Сочинская таможня на границе с Абхазией с начала года

Попытки вывезти контрабандой сигареты - одно из самых частых нарушений на границе двух стран, только 4 сентября сочинские таможенники пресекли незаконный ввоз из Абхазии в Россию 1100 пачек табачной продукции.

С начала года возбуждено более 500 дел об административных правонарушениях при провозе товаров через абхазо-российскую границу.

 

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