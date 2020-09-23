Более двух миллионов человек пересекли границу Абхазии и России с 1 августа

Первого августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границы, которая была закрыта на протяжении четырех месяцев.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik. С 1 августа границу Абхазии и России в обоих направлениях пересекли более двух миллионов человек, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"С момента вступления в силу изменений, внесенных распоряжением правительства России от 1 августа 2020 года в порядок функционирования пункта пропуска "Адлер", через российско-абхазскую государственную границу пропущено более: 1 830 000 граждан Российской Федерации, 170 000 граждан Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Пограничного управления отметили, что со дня открытия границу пересекли 405 000 транспортных средств.

В 2019 году, согласно официальным данным Госкомитета по туризму Абхазии (ныне Минтуризма) на отдых в республику приехали 1 миллион 50 тысяч туристов.

Читайте также: