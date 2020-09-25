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Табак в потолке: гражданин Абхазии пытался вывезти в Россию 730 пачек сигарет

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200925/1031000013/Tabak-v-potolke-grazhdanin-Abkhazii-pytalsya-vyvezti-v-Rossiyu-730-pachek-sigaret.html

По закону, через границу Абхазии и России для личного пользования можно перевозить не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Очередной автомобиль с тайником для табачной продукции задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю на абхазо-российской границе, сообщила пресс-служба ведомства.

"В пункте пропуске "Адлер", на автомобильной составляющей, выявлен гражданин Республики Абхазия, в ходе осмотра легкового транспортного средства которого были выявлены признаки оборудования укрытия под обшивкой потолочной части автомобиля", - говорится в сообщении.

Сотрудники Погрануправления обнаружили в тайнике под потолком машины 730 пачек сигарет. Других грузов и товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию, не обнаружено.

"Выявленная табачная продукция и транспортное средство изъяты сотрудниками Сочинской таможни для принятия процессуального решения", - заключили в пресс-службе.

© Foto / Пресс-служба Сочинской таможни
Около 500 нарушений выявила Сочинская таможня на границе с Абхазией с начала года

Попытки вывезти контрабандой сигареты - одно из самых частых нарушений на границе двух стран, только 4 сентября сочинские таможенники пресекли незаконный ввоз из Абхазии в Россию 1100 пачек табачной продукции.

С начала года возбуждено более 500 дел об административных правонарушениях при провозе товаров через абхазо-российскую границу.

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