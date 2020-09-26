МВД Абхазии дало оценку Постановлению Парламента об амнистии

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Отдельные части Постановления Народного Собрания "Об объявлении амнистии" могут повлечь "труднорегулируемые процессы, противоречащие защите интересов потерпевших лиц и, по сути, противоречат принципу неотвратимости наказания", говорится в сообщении МВД Абхазии.
Кроме того, по мнению правоохранителей, приведение в исполнение отдельных частей закона об амнистии может дискредитировать правоохранительную и судебную системы, и повлечь дальнейшее недоверие к государству в целом.
Уточняется, что со стороны МВД были предоставлены предложения по внесению поправок к Постановлению Парламента, однако большинство из них не учтены в окончательной редакции документа.
В сообщении ведомства подчеркивается, что в отношении лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, предусматривается амнистия, согласно которой сокращается наполовину неотбытая часть наказания при совершении преступлений, по которым амнистия в виде полного освобождения не применяется.
Однако, в МВД напоминают, что с учетом применяемых в Абхазии сроков исчисления отбывания наказания, возможны случаи, когда, осужденные к длительным срокам заключения могут в короткое время оказаться на свободе.
Этот факт, по мнению правоохранителей, противоречит интересам потерпевшей стороны и вызывает недоумение у общества и правоохранительной системы в целом.
В МВД также выступили против включения в список амнистируемых лиц категории "резервист – участник операции по освобождению Кодорского ущелья в 2008 году", так как на сегодняшний день законодательно данное понятие не определено и официального полного списка резервистов нет.
В ведомстве намерены настаивать и на проведении комиссионного освидетельствования категории подпадающих под амнистию лиц с 2-й степенью инвалидности и перенесших инсульты средней степени тяжести, чтобы избежать бесконтрольного получения и предоставления удостоверяющих документов.
Министерство внутренних дел приводит перечень видов преступлений, к которым амнистия не применима. В этот список входят особо тяжкие преступления и часть таковых, имеющие особый резонанс в обществе:
- убийства,
- похищение человека,
- незаконное лишение свободы,
- незаконный ввод на территорию республики наркотических средств и психотропных веществ,
- сбыт наркотиков,
- преступления против несовершеннолетних.
Отдельно выделены преступления в области экономической безопасности и противодействия коррупции:
- Присвоение или растрата
- Хищение предметов, имеющих особую ценность
- Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения либо в отношении автомобиля или иного имущества в особо крупном размере
- Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой
- Контрабанда, совершенная: а) должностным лицом с использованием своего служебного положения; б) с применением насилия к лицу, осуществлявшему таможенный контроль
- Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в особо крупном размере,
- Неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере
- Организация экстремистского сообщества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения
- Злоупотребление должностными полномочиями
- Превышение должностных полномочий
- Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействий)
- Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) либо лицом с использованием своего служебного положения
- Посредничество во взяточничестве, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере
- Нецелевое расходование бюджетных средств, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в особо крупном размере
- Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в особо крупном размере.
По словам председателя комитета по государственно-правовой политике Парламента Валерия Агрба, одной из главных целей объявления амнистии является решение проблемы переполненности мест лишения свободы и следственных изоляторов, а также условия содержания осужденных и подследственных.
За весь послевоенный период в Абхазии было принято восемь актов амнистии. Первая амнистия была объявлена в ознаменование второй годовщины Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов. Амнистия в республике также объявлялась в 2003, 2005, 2008, 2013 и в 2018 годах в честь Победы в Отечественной войне. Кроме того, амнистия была объявлена к 65-й годовщине Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 2010 году.
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