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МВД Абхазии дало оценку Постановлению Парламента об амнистии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200926/1031010597/MVD-Abkhazii-dalo-otsenku-Postanovleniyu-Parlamenta-ob-amnistii.html

Депутаты Парламента Абхазии приняли постановление об амнистии заключенных в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости республики.

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Отдельные части Постановления Народного Собрания "Об объявлении амнистии" могут повлечь "труднорегулируемые процессы, противоречащие защите интересов потерпевших лиц и, по сути, противоречат принципу неотвратимости наказания", говорится в сообщении МВД Абхазии.

Изолятор временного содержания МВД Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорная амнистия: как депутаты приняли решение выпустить на волю заключенных

Кроме того, по мнению правоохранителей, приведение в исполнение отдельных частей закона об амнистии может дискредитировать правоохранительную и судебную системы, и повлечь дальнейшее недоверие к государству в целом.

Уточняется, что со стороны МВД были предоставлены предложения по внесению поправок к Постановлению Парламента, однако большинство из них не учтены в окончательной редакции документа. 

В сообщении ведомства подчеркивается, что в отношении лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, предусматривается амнистия, согласно которой сокращается наполовину неотбытая часть наказания при совершении преступлений, по которым амнистия в виде полного освобождения не применяется.

Однако, в МВД напоминают, что с учетом применяемых в Абхазии сроков исчисления отбывания наказания, возможны случаи, когда, осужденные к длительным срокам заключения могут в короткое время оказаться на свободе.

Этот факт, по мнению правоохранителей, противоречит интересам потерпевшей стороны и вызывает недоумение у общества и правоохранительной системы в целом.

В МВД также выступили против включения в список амнистируемых лиц категории "резервист – участник операции по освобождению Кодорского ущелья в 2008 году", так как на сегодняшний день законодательно данное понятие не определено и официального полного списка резервистов нет. 

В ведомстве намерены настаивать и на проведении комиссионного освидетельствования категории подпадающих под амнистию лиц с 2-й степенью инвалидности и перенесших инсульты средней степени тяжести, чтобы избежать бесконтрольного получения и предоставления удостоверяющих документов. 

Министерство внутренних дел приводит перечень видов преступлений, к которым амнистия не применима. В этот список входят особо тяжкие преступления и часть таковых, имеющие особый резонанс в обществе:

  • убийства,
  • похищение человека,
  • незаконное лишение свободы,
  • незаконный ввод на территорию республики наркотических средств и психотропных веществ,
  • сбыт наркотиков,
  • преступления против несовершеннолетних.

Отдельно выделены преступления в области экономической безопасности и противодействия коррупции:

  • Присвоение или растрата
  • Хищение предметов, имеющих особую ценность
  • Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения либо в отношении автомобиля или иного имущества в особо крупном размере
  • Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг,  совершенные организованной группой
  • Контрабанда, совершенная: а) должностным лицом с использованием своего служебного положения; б) с применением насилия к лицу, осуществлявшему таможенный контроль 
  • Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в особо крупном размере,
  • Неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере
  •  Организация экстремистского сообщества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения
  • Злоупотребление должностными полномочиями 
  • Превышение должностных полномочий
  •  Дача взятки должностному  лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействий)
  • Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) либо лицом с использованием своего служебного положения
  • Посредничество во взяточничестве, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере
  • Нецелевое расходование бюджетных средств,  совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору;  б) в особо крупном  размере
  • Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в особо крупном размере.

По словам председателя комитета по государственно-правовой политике Парламента Валерия Агрба, одной из главных целей объявления амнистии является решение проблемы переполненности мест лишения свободы и следственных изоляторов, а также условия содержания осужденных и подследственных.

За весь послевоенный период в Абхазии было принято восемь актов амнистии. Первая амнистия была объявлена в ознаменование второй годовщины Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов. Амнистия в республике также объявлялась в 2003, 2005, 2008, 2013 и в 2018 годах в честь Победы в Отечественной войне. Кроме того, амнистия была объявлена к 65-й годовщине Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 2010 году. 

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