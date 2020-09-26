МВД Абхазии дало оценку Постановлению Парламента об амнистии

Депутаты Парламента Абхазии приняли постановление об амнистии заключенных в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости республики.

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Отдельные части Постановления Народного Собрания "Об объявлении амнистии" могут повлечь "труднорегулируемые процессы, противоречащие защите интересов потерпевших лиц и, по сути, противоречат принципу неотвратимости наказания", говорится в сообщении МВД Абхазии.

Кроме того, по мнению правоохранителей, приведение в исполнение отдельных частей закона об амнистии может дискредитировать правоохранительную и судебную системы, и повлечь дальнейшее недоверие к государству в целом.

Уточняется, что со стороны МВД были предоставлены предложения по внесению поправок к Постановлению Парламента, однако большинство из них не учтены в окончательной редакции документа.

В сообщении ведомства подчеркивается, что в отношении лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, предусматривается амнистия, согласно которой сокращается наполовину неотбытая часть наказания при совершении преступлений, по которым амнистия в виде полного освобождения не применяется.

Однако, в МВД напоминают, что с учетом применяемых в Абхазии сроков исчисления отбывания наказания, возможны случаи, когда, осужденные к длительным срокам заключения могут в короткое время оказаться на свободе.

Этот факт, по мнению правоохранителей, противоречит интересам потерпевшей стороны и вызывает недоумение у общества и правоохранительной системы в целом.

В МВД также выступили против включения в список амнистируемых лиц категории "резервист – участник операции по освобождению Кодорского ущелья в 2008 году", так как на сегодняшний день законодательно данное понятие не определено и официального полного списка резервистов нет.

В ведомстве намерены настаивать и на проведении комиссионного освидетельствования категории подпадающих под амнистию лиц с 2-й степенью инвалидности и перенесших инсульты средней степени тяжести, чтобы избежать бесконтрольного получения и предоставления удостоверяющих документов.

Министерство внутренних дел приводит перечень видов преступлений, к которым амнистия не применима. В этот список входят особо тяжкие преступления и часть таковых, имеющие особый резонанс в обществе:

убийства,

похищение человека,

незаконное лишение свободы,

незаконный ввод на территорию республики наркотических средств и психотропных веществ,

сбыт наркотиков,

преступления против несовершеннолетних.

Отдельно выделены преступления в области экономической безопасности и противодействия коррупции:

Присвоение или растрата

Хищение предметов, имеющих особую ценность

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения либо в отношении автомобиля или иного имущества в особо крупном размере

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой

Контрабанда, совершенная: а) должностным лицом с использованием своего служебного положения; б) с применением насилия к лицу, осуществлявшему таможенный контроль

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в особо крупном размере,

Неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере

Организация экстремистского сообщества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения

Злоупотребление должностными полномочиями

Превышение должностных полномочий

Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействий)

Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействия) либо лицом с использованием своего служебного положения

Посредничество во взяточничестве, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере

Нецелевое расходование бюджетных средств, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в особо крупном размере

Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в особо крупном размере.

По словам председателя комитета по государственно-правовой политике Парламента Валерия Агрба, одной из главных целей объявления амнистии является решение проблемы переполненности мест лишения свободы и следственных изоляторов, а также условия содержания осужденных и подследственных.

За весь послевоенный период в Абхазии было принято восемь актов амнистии. Первая амнистия была объявлена в ознаменование второй годовщины Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов. Амнистия в республике также объявлялась в 2003, 2005, 2008, 2013 и в 2018 годах в честь Победы в Отечественной войне. Кроме того, амнистия была объявлена к 65-й годовщине Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 2010 году.

Читайте также: