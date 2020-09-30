Дозаправка табаком: на КПП "Адлер" задержан очередной автомобиль с сигаретами

СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Очередную попытку провезти контрабандные сиграеты через абхазо-российскую границу пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому в пункте пропуска "Адлер", сообщила пресс-служба Управления.
"На автомобильной составляющей пункта, выявлен гражданин Республики Абхазия, в ходе осмотра легкового транспортного средства которого в топливном баке обнаружен тайник", - говорится в сообщении.
В тайнике была обнаружена табачная продукция общим количеством 1200 пачек.
Выявленная табачная продукция изъята Сочинской таможней для принятия процессуального решения.
С начала года возбуждено уже более 500 дел об административных правонарушениях при провозе товаров через абхазо-российскую границу.
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