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Призывники во время присяги в министерстве обороны Абхазии

В Абхазии объявлен призыв на военную службу

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Солдаты, матросы, сержанты и старшины, чей срок военной службы истек, уволены, согласно указу президента Абхазии.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о призыве в октябре-декабре 2020 года граждан республики на военную службу и об увольнении проходящих службу по призыву. Об этом сообщается на сайте главы государства. 

На военную службу с 1 октября по 31 декабра 2020 года призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву. Всего призвано 330 человек.

При этом со службы уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы которых истек.

Кабинету Министров, администрациям городов и районов поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением со службы граждан Абхазии.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции ранее в Абхазии дважды переносился призыв на военную службу: с 1 апреля 2020 года на 1 мая 2020 года, с 1 мая 2020 года на 25 мая 2020 года. 

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