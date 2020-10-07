Вопросы энергоснабжения Абхазии обсудят в Минэнергетики России

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Совещание по вопросам энергоснабжения Абхазии пройдет в Министерстве энергетики России под председательством замминистра Евгения Грабчак в четверг 8 октября. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Абхазии.

Абхазскую делегацию на встрече возглавит глава Минэкономики Кристина Озган, в состав также вошли представители РУП "Черноморэнерго".

Стороны планируют детально обсудить вопросы поставки электроэнергии из России в Абхазию в период дефицита и результаты технического аудита, проведенного российскими экспертами.

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Отмечается, что подача электроэнергии из России будет осуществляться в течение всего периода ремонтных работ на ИнгурГЭС. Станция будет закрыта 15 февраля 2021 года до мая для проведения восстановительных работ деривационного тоннеля.

Ранее глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа отмечал, что, по прогнозам, переток электроэнергии в Абхазию понадобится уже в ноябре этого года, потому что республика исчерпает свою долю электроэнергии, вырабатываемой Ингур ГЭС, которая составляет 40%.

В сентябре директор по оперативно-технологическому управлению "Черноморэнерго" Руслан Кварчия заявлял, что в октябре в Абхазии, возможно, начнут веерные отключения электроэнергии.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.

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