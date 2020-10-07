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Вопросы энергоснабжения Абхазии обсудят в Минэнергетики России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (171)
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Sputnik Абхазия
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Абхазскую делегацию на рабочем совещании в Минэнергетики России возглавит вице-премьер, министр экономии Кристина Озган.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Совещание по вопросам энергоснабжения Абхазии пройдет в Министерстве энергетики России под председательством замминистра Евгения Грабчак в четверг 8 октября. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Абхазии. 

Абхазскую делегацию на встрече возглавит глава Минэкономики Кристина Озган, в состав также вошли представители РУП "Черноморэнерго".

Стороны планируют детально обсудить вопросы поставки электроэнергии из России в Абхазию в период дефицита и результаты технического аудита, проведенного российскими экспертами.

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Отмечается, что подача электроэнергии из России будет осуществляться в течение всего периода ремонтных работ на ИнгурГЭС. Станция будет закрыта 15 февраля 2021 года до мая для проведения восстановительных работ деривационного тоннеля.

© Foto / Министерство экономики РА
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Ранее глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа отмечал, что, по прогнозам, переток электроэнергии в Абхазию понадобится уже в ноябре этого года, потому что республика исчерпает свою долю электроэнергии, вырабатываемой Ингур ГЭС, которая составляет 40%.

В сентябре директор по оперативно-технологическому управлению "Черноморэнерго" Руслан Кварчия заявлял, что в октябре в Абхазии, возможно, начнут веерные отключения электроэнергии. 

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (171)

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