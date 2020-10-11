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Судебный молоток и весы правосудия

Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба выпущен под подписку о невыезде

© Depositphotos / JanPietruszka
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201011/1031085953/Pomoschnik-prezidenta-Abkhazii-Akhra-Avidzba-vypuschen-pod-podpisku-o-nevyezde.html

Помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба был задержан 2 октября Сочинским судом на десять суток за неподчинение требованиям пограничника.

СУХУМ, 11 окт – Sputnik. По окончании административного ареста за неподчинение требованиям пограничника, Адлерский районный суд освободил помощника президента Абхазии Ахру Авидзба под подписку о невыезде, сообщил Sputnik источник из его окружения.

Авидзба не может покинуть территорию России до суда по уголовному делу по факту незаконного пересечения границы, которое было возбуждено 8 августа пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. 

Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба был задержан на десять суток 2 октября. Он подал апелляционную жалобу, и 6 октября Адлерский районный суд Сочи удовлетворил жалобу, снизив срок административного ареста с 10 суток до девяти суток.

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме прошла встреча в поддержку Ахры Авидзба

Видео, на котором Ахра Авидзба протаранил на своем автомобиле ворота пропускного пункта на российско-абхазской границе, появилось в социальных сетях 7 августа.

Данное правонарушение наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю подтвердили наличие долгов у Ахры Авидзба, из-за чего его не впускали на территорию Абхазии, и сообщили, что они были погашены. 

5 октября в Сухуме прошла встреча родственников и друзей Авидзба с вице-президентом Абхазии Бадрой Гунба. По словам одного из представителей собравшихся, Гунба объяснил людям, что будут предприняты шаги и сделаны официальные заявления в отношении сложившейся ситуации.

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