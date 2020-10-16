"Прорвемся!": российские разведчики в Абхазии совершили марш-бросок через засады

В учениях приняли участие более 500 военнослужащих ЮВО. Каждый разведчик совершил марш-бросок с оружием и экипировкой общей массой свыше 30 кг.

СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии совершили 20-километровый марш-бросок, обойдя и уничтожив засады условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.

По замыслу учения на полигоне Цабал разведчики скрытно от условного противника прошли маршруты в условиях горно-лесистой местности. Определение места засады и доклад командованию о ее координатах оценивались как успешное прохождение точки.

Для каждой разведывательной группы были организованы две засады и определены свои маршруты движения, которые пересекались на некоторых участках. В качестве условного противника в засадах выставлялись подготовленные военнослужащие.

Разведчики применили современные средства цифровой связи и навигации "Грот-М", а также переносные комплексы разведки, управления и связи КРУС "Стрелец".

Всего в учениях приняли участие более 500 военнослужащих ЮВО. Каждый разведчик совершил марш-бросок с оружием и экипировкой общей массой свыше 30 кг.

Читайте также: