Sputnik недели: смерть Тараса Шамба, мобильный госпиталь и обмен заявлениями

В еженедельном обзоре Sputnik – смерть абхазского и российского общественного деятеля Тараса Шамба, вступление в силу дополнительных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, задержание подозреваемого в убийстве женщины в Сухуме.

На уходящей неделе президент Абхазии Аслан Бжания встретился со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром, Министерство обороны Абхазии обратилось с просьбой к Минобороны России развернуть на территории республики полевой госпиталь на 500 койко-мест, Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии за октябрь.

Sputnik

Смерть "народного президента"

В начале недели печальная новость пришла из Москвы – 13 октября на 83 году жизни после заражения коронавирусом скончался абхазский и российский общественно-политический деятель Тарас Шамба.

Распоряжением президента Абхазии Аслана Бжания была создана Госкомиссия по организации похорон Тараса Шамба. Ее возглавил вице-президент Бадра Гунба. 16 октября семья Шамба обратилась к гражданам страны, руководству республики, общественным деятелям Абхазии и России с просьбой по возможности отказаться от приезда на похороны Тараса Шамба в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

Прощальная панихида и траурный митинг состоялись 17 октября в родовом имении семьи Шамба в селе Абгархук Гудаутского района.

Тарас Шамба — абхазский и российский общественно-политический деятель, доктор юридических наук, проректор Российского государственного торгово-экономического университета, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа.

С 1989 по 1991 год Тарас Шамба был Народным депутатом СССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии Шамба был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, на этом посту он проработал 25 лет.

Тарас Шамба - автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства. Тарас Шамба – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа.

Шамба неофициально называли "президентом всех абхазов" или "народным президентом".

В 2018 году он был награжден президентом Абхазии орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие Абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".

Новые ограничения в связи с COVID-19

Новые ограничения из-за коронавируса вступили в силу в Абхазии 15 октября. Согласно распоряжению, в республике запрещены массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия. Не будут работать учреждения культуры - театры, музеи, библиотеки, концертные и выставочные залы.

Запрещена деятельность СПА-салонов, саун, массажных салонов.

С 15 октября по 24 ноября закрыты детские сады и школы, запрещена деятельность всех образовательных кружков, а также спортивных, танцевальных секций.

В Сухумском открытом институте учеба будет продолжаться с соблюдением мер защиты от коронавируса, закрываться на карантин учреждение не планирует, об этом Sputnik сообщил ректор института Валерий Кварчия 14 октября. В Абхазском государственном университете также карантин не был объявлен.

Руководителям бюджетных организаций необходимо освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста (1–4 класс включительно), от выполнения трудовых обязанностей без ущерба для работы. При этом таким работникам должны выплачивать зарплату в полном объеме. Такие же меры рекомендованы руководителям коммерческих организаций.

Все работники государственных учреждений с 14 октября обязаны носить медицинские маски и перчатки. Руководители должны обеспечить своих сотрудников всем необходимым.

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Жителям и гостям страны рекомендовано ношение медицинских масок при нахождении в общественном транспорте.

Обмен заявлениями

Жесткими заявлениями на неделе обменялись политические партии и общественные организации республики. 13 октября общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" высказала свое недовольство действиями властей в период роста заболевания коронавирусом.

"Аруаа" призвала руководство Абхазии обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой развернуть на территории республики мобильный госпиталь Минобороны России.

"Если на этой неделе руководство нашей страны официально не обратится к президенту РФ В.В. Путину с просьбой развернуть госпиталь, то мы начнем сбор подписей и обратимся за помощью к президенту России от имени Народа Абхазии, а президента и премьера Абхазии будем считать виновными, как минимум, в каждой второй смерти от COVID-19", – говорилось в сообщении.

В ветеранской организации выразили недовольство действиями властей во время распространения коронавирусной инфекции в Абхазии. В их обращении говорится, что "именно в тот момент, когда численность больных стала увеличиваться, руководством было принято решение об открытии государственной границы и снятии всех ограничительных и санитарных мер на КПП Псоу".

На следующий день на заявление "Аруаа" ответила другая ветеранская организация "Амцахара", которая призвала прекратить сеять панику и вводить в заблуждение людей в отношении эпидемиологической ситуации в Абхазии.

Представители "Амцахара" считают, что в стране делается все возможное для лечения заразившихся.

"Авторы заявления (партия "Аруаа" - ред.) явно перегибают, пытаясь переложить личную безответственность многих на руководство страны, искусственно пытаясь вызвать протестные настроения наших граждан. Заявляем, в то время, когда никто не застрахован от инфекции, недостойно заниматься интригами и сыпать ничем не оправданные обвинения в адрес властей", - отмечалось в сообщении.

Ответили "Амцахара" и на возмущение по поводу открытия абхазо-российской границы при неблагоприятной эпидситуации.

Заявление сделало и новое политическое движение "Абхазское народное движение", которое предложило руководству страны ряд шагов по улучшению ситуации в борьбе с коронавирусом.

Среди предложенных мер: немедленное введение режима чрезвычайного положения на всей территории Абхазии, поручить Кабмину в кратчайшие сроки представить в Парламент предложения по изменению расходной части Республиканского бюджета и внебюджетных фондов с целью перенаправления финансовых средств на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в организации отметили, что необходимо, чтобы Кабинет министров представил план антикризисных мер, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации в стране.

14 октября в полемику вступила политическая партия "Айтайра", которая подвергла критике позиции "Аруаа" и "Абхазского народного движения".

"Решение об открытии государственной границы и снятии всех ограничительных и санитарных мер на КПП "Псоу" было принято, в том числе, на фоне провоцируемых оппозиционерами митингов с требованиями открыть границу. Именно их сторонники устраивали акции протеста в Гагре и именно их сторонники в социальных сетях наперебой требовали снять все ограничения, открыть границу и "спасти" экономику", - отмечается в частности в тексте заявления.

Кроме того, "Айтаира" назвала абсурдными требования "Абхазского народного движения" о немедленном введении чрезвычайного положения в стране.

"Скажите, среди вас есть реальные экономисты, которые могли бы вам объяснить, что в Республике Абхазия это практически невозможно? В стране, которую вы оставили без инфраструктурных проектов, без сельского хозяйства и промышленности, с провальным бюджетом, пустой казной, пустыми внебюджетными фондами, где за шесть лет вашего правления понятие "экономика" лишилось всякого практического значения (не это ли реальная "преступная халатность"?), требовать "чрезвычайное положение" со "стабилизацией социально-экономической ситуации" невозможно!", - отмечает "Айтаира".

Затем, последовал ответ "Абхазского народного движения" на заявление политической партии "Айтаира".

"Наши последние заявления вызваны частыми консультациями со специалистами, эпидемиологами и врачами Гудаутского госпиталя, в котором мы регулярно бываем. И мы понимаем, что если не предпринять скорейших мер, то последствия будут страшными", - отмечается в частности в тексте.

Также была дана оценка и другим пунктам из заявления партии "Айтаира".

"И отдельно хотим заметить, что у слова "абсурд" есть и более наглядное определение, например, когда бывший чиновник, в бытность которого Абхазия за пять лет получила безвозмездной финансовый помощи от России на сумму более 850 миллионов долларов США (по сегодняшнему курсу это свыше 65 миллиардов рублей), умудрился оставить стране внешний и внутренний долг в более чем в 3,5 миллиарда рублей и сегодня рассуждает о наполнении слова экономика", - подчеркивает политическое движение.

АНД предложило вместо обмена заявлениями встретиться в студии Абхазской телерадиокомпании и в прямом эфире обсудить все вопросы.

Встреча с представителем Евросоюза

Президент Абхазии Аслан Бжания 14 октября встретился со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром. На встрече были затронуты вопросы решения проблем взаимоотношений Абхазии и Грузии с привлечением международного сообщества. Бжания отметил, что 12 лет участия в Женевских дискуссиях не принесли значимых результатов для сторон.

"Мы хотим добиться результатов, подписания соглашения о неприменении силы со стороны Грузии. Мы не хотим ухудшения обстановки в регионе, не хотим войны, мы не собираемся кому-то объявлять войну, не хотим ничьей земли, но и свои земли никому не отдадим. Если вы нас поддержите в этом вопросе, мы будем только благодарны. В этом направлении должен быть использован авторитет международного сообщества", - сказал президент.

Представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар подчеркнул, что надеется на "существенное обсуждение всех возможностей для дальнейшего сотрудничества".

"Мы надеемся, что нам удастся углубить отношения с Абхазией. Считаю, что перед нами действительно много вопросов, которые мы можем и будем обсуждать. Надеюсь, посредством обсуждения нам удастся продвинуться вперед", - добавил он.

Делегация представителей ЕС по вопросам Южного Кавказа прибыла в Абхазию во вторник 13 октября. Цель визита - обсуждение возможностей взаимодействия с Абхазией и поддержка в борьбе с пандемией COVID-19.

Полевой мобильный госпиталь России для борьбы с COVID-19

14 октября появилась информация о том, что министерство обороны Абхазии обратилось с просьбой к Минобороны России развернуть на территории Абхазии полевой госпиталь на 500 койко-мест.

Письмо с соответствующей просьбой направил министр обороны Абхазии Владимир Ануа на имя своего российского коллеги Сергея Шойгу в понедельник 12 октября. Позже стало известно о том, что мобильный госпиталь для лечения больных с COVID-19 будет развернут на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме

"Медицинский персонал состоит из более чем ста человек. Они будут заселены в гостинице "Айтар". Мы выбрали место для дислокации мобильного госпиталя. Сами российские военные тоже осмотрели место, им оно понравилось. Сейчас мобильный госпиталь в пути. Завтра ждем прибытия в Абхазию", - сказал в интервью Sputnik министр обороны Абхазии Владимир Ануа.

По его словам, пока неизвестно, сколько времени мобильный госпиталь будет работать в Абхазии, все зависит от дальнейшего распространения COVID-19.

В составе мобильного медподразделения 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники. Мобильный госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентген-аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.

Задержание подозреваемого в убийстве

17 октября милиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Сухума Раисы Оганян.

Пожилая женщина была найдена 21 сентября с признаками насильственной смерти в собственном доме по улице Трапш в Сухуме. По информации правоохранительных органов, убийца нанес Раисе Оганян множественные повреждения в область лица и тела, у жертвы был двойной перелом нижней челюсти, перелом шейного позвонка, множественные переломы ребер.

МВД приступило к установлению круга лиц, причастных к преступлению, и сбору улик. Оперативные мероприятия привели к установлению личности подозреваемого. Им оказался житель села Ачадара Хаджарат Джопуа, 1984 года рождения. В результате "спланированной операции" он был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Абхазии совместно с оперативным составом подразделений столичного управления внутренних дел.

Как сообщает МВД, в ходе допроса Джопуа дал признательные показания в совершении данного преступления.

Что стало мотивом совершения жестокого убийства пока ещё неизвестно. Хаджарат Джопуа задержан и водворен в ИВС. В отношении него прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело за умышленное убийство. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

График выплат российских пенсий

Сберегательный банк Абхазии 16 октября объявил график выплат российской пенсии за октябрь.

Граждане, родившиеся до 1940 года, смогут получить пенсии 16, 19 и 20 октября, пенсионеры, родившиеся с 1941 по 1947 годы, будут получать выплаты 21, 22 и 23 октября. Родившиеся с 1948 по 1950 годы – 26 и 27 октября, с 1951 по 1953 годы – 28, 29, 30 октября, пенсионеры родившиеся с 1954 по 1956 год включительно смогу получить пенсии 2, 3 и 4 ноября. Родившиеся после 1956 года, будут получать пенсию с 5 ноября.

В конце июля министр соцобеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба сообщил, что, начиная с августа, пенсионеры будут получать российскую пенсию и абхазские выплаты не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.