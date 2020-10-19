Военные российской химзащиты начнут в среду обрабатывать объекты в Абхазии

Колонна из 11 машин специальной техники прибыла из Крыма на российскую военную базу в Гудауте 19 октября.

СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России прибыли в Абхазию для дезинфекции социальных объектов и готовы приступить к обработке 21 октября, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Первая обработка будет проходить в Гулрыпшском районе с девяти утра. Планируется обработать центральный военный госпиталь, больницу, рынок и здание МВД", - рассказали в пресс-службе.

В составе сводного отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ Черноморского флота. В колонну входят авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем.

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты Черноморского флота совершила марш с Крымского полуострова и прибыла в Республику Абхазия 19 октября, преодолев более 800 километров.

В апреле 2020 года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Абхазии.

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